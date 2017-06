Murray blij dat hij tegen Del Potro weer zijn beste spel liet zien

De nummer een van de wereld het het twee sets lang erg lastig met de Argentijn en maakte in de derde set definitief het verschil. Het werd 7-6 (8), 7-5 en 6-0.

"Ik speelde aan het begin van dit jaar een paar goede partijen, maar zeker voor het gravelseizoen liet ik in de tweede en derde set weer mijn beste spel zien", constateerde de 30-jarige Murray

Het gravelseizoen verloopt vooralsnog tegenvallend voor de Schot. Hij sneuvelde al in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rome en ook in Monte Carlo (achtste finale), Barcelona (halve finale) en Madrid (achtste finale) werd hij voortijdig uitgeschakeld.

"Mentaal voel ik me nu heel goed. Ik ben blij met hoe het vandaag ging", zei Murray na zijn gewonnen partij tegen Del Potro. "Ik ontwikkel mezelf terwijl ik wedstrijden speel. Het allerbelangrijkste is dat ik vorderingen maak."

Zwaar

Murray besefte dat zijn partij tegen Del Potro ook heel anders had kunnen aflopen. In de eerste twee sets had de drievoudig Grand Slam-winnaar het moeilijk. In de eerst set, die anderhalf uur duurde, overleefde hij zelfs een setpunt.

"Het was zwaar. Del Potro speelde veel beter dan ik in de eerste set. We hadden allebei kansen en in de tweede helft was dat ook zo. Het kon daarin alle kanten op."

Voor een plaats in de kwartfinales van Roland Garros neemt Murray het op tegen Fernando Verdasco. De ongeplaatste Spanjaard rekende in de derde ronde overtuigend in drie sets af met de als 22e geplaatste Argentijn Pablo Cuevas.