Murray na zege op Del Potro naar achtste finales op Roland Garros

Murray had het twee sets lang erg moeilijk met de 28-jarige Argentijn. In het derde bedrijf was het verzet van de nummer 30 van de wereld echter gebroken: 7-6 (8), 7-5 en 6-0.

De Schotse nummer één van de plaatsingslijst trok de eerste set na bijna anderhalf uur spelen naar zich toe. Del Potro miste op setpunt een vrij eenvoudige bal en treurde vervolgens enige tijd na op de netrand.

De Argentijn leverde in de tweede set direct zijn service in, maar brak op 5-4 voor Murray terug. De 30-jarige Schot sloeg vervolgens alsnog toe en had in de laatste set geen kind meer aan Del Potro.

Wawrinka

Stan Wawrinka had minder moeite om de Italiaan Fabio Fognini te kloppen. De Italiaan gaf zich in minder dan twee uur spelen gewonnen: 6-7 (2), 0-6 en 2-6.

Fognini kon in de eerste set goed meekomen met de als derde geplaatste Zwitser, maar verloor vervolgens tien games op rij. Een korte opleving in de derde set kon hem niet meer helpen. Wawrinka treft nu hoe dan ook een Fransman: Gael Monfils of Richard Gasquet.

De als zevende geplaatste Marin Cilic staat eveneens in de vierde ronde. De winnaar van de US Open in 2014 rekende op het Franse gravel in drie sets af met de Spanjaard Feliciano Lopez: 6-1, 6-3 en 6-3.

De 28-jarige Kroaat neemt voor de elfde keer deel aan Roland Garros. Hij reikte nog nooit verder dan de achtste finales. Hij treft in de volgende ronde de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Rojer

Rojer moest bij het mannendubbel met zijn Roemeense kompaan Tecau zijn meerdere erkennen in het Spaans-Kroatische koppel Marcel Granollers/Ivan Dodig.

Het als zevende geplaatste duo zegevierde in drie sets: 6-3, 5-7 en 6-3. Rojer en Tecau waren als elfde geplaatst in Parijs. De Nederlander en de Roemeen haalden in 2015 in Parijs nog de halve finales in het dubbelspel.

Voor Rojer staat er later op zaterdag nog een partij op het programma in de tweede ronde van het gemengd dubbelspel.