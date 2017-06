Djokovic blijft op grote toernooien met Agassi samenwerken

"Hij gaat zijn best doen om er op de grote toernooien bij te zijn", aldus de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar. "We hebben nog niet definitief vastgelegd hoe vaak, maar hij blijft zeker betrokken."

Djokovic en Agassi werkten de afgelopen acht dagen voor het eerst samen om te kijken of het zou werken. De 47-jarige Amerikaan vliegt nu weer terug naar zijn thuisland voor andere verplichtingen.

Agassi, voormalig nummer één van de wereld, zei eerder op vrijdag in een interview met Eurosport dat hij geen geld wil voor zijn hulp aan Djokovic. "Het is volledig aan hem hoe vaak hij betrokken wil zijn en aanwezig wil zijn. Onze acht dagen samen waren in ieder geval fenomenaal. Ik had niet om meer kunnen vragen van hem", zei de Serviër.

Djokovic hoopt op een samenwerking voor de lange termijn, maar is wel van plan om nog een coach toe te voegen aan zijn begeleidingsteam. "We zijn het er wel over eens dat er nog iemand bij moet komen die ook echt iedere dag aanwezig is."

De winnaar van de vorige editie van Roland Garros heeft geen vaste coach sinds hij begin mei na een matig begin van het jaar afscheid nam van Marian Vajda, die hem elf jaar begeleidde. Eind vorig jaar stopte Djokovic al met Boris Becker.

Geen zorgen

De mondiale nummer twee maakt zich geen zorgen over zijn vorm, hoewel hij niet groots speelde tegen Schwartzman en vijf sets nodig had om te winnen van de Argentijn in de derde ronde (5-7, 6-3, 3-6, 6-1 en 6-1).

"Ik heb op bijna ieder Grand Slam-toernooi een moeizamere wedstrijd. Die heb ik juist nodig om er mentaal helemaal in te komen. Vorig jaar had ik die in Parijs tegen Roberto Bautista Agut in de vierde ronde, toen won ik in vier sets."

Djokovic won vervolgens zijn eerste Roland Garros-titel. Hij speelt nu in de vierde ronde tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, die in vijf sets te sterk was voor de Fransman Lucas Pouille.