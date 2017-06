Nadal: 'Partij tegen Basilashvili was een van mijn beste ooit'

De 30-jarige Nadal gunde zijn tegenstander, de vijf jaar jongere Georgiër Nikoloz Basilashvili, slechts één game: 6-0, 6-1 en 6-0.

"Dit was een van mijn beste wedstrijden ooit, zonder twijfel. Ik speelde heel goed, met weinig fouten en veel winners. Basilashvili houdt ervan om winners te slaan, maar ik slaagde erin om hem daar nauwelijks kansen voor te geven", zei Nadal.

De mondiale nummer vier voelde niet mee met zijn tegenstander uit Georgië, die er niet aan te pas kwam op het Court Philippe Chatrier.

"Ik ben alleen bezig met mijn eigen wedstrijd en probeer ieder punt zo goed mogelijk te spelen. Ik denk echt niet: hoe zou hij dit vinden?"

Wiskunde

Het betekende voor Nadal zijn 75e overwinning op het belangrijkste graveltoernooi van het jaar. "Wiskunde was altijd het enige vak op school waar ik slecht in was. Ik ben daardoor niet zo bezig met cijfers", aldus Nadal. "Ik ben gewoon heel blij met wat ik tot nu toe gepresteerd heb in mijn loopbaan, zeker hier in Parijs."

Nadal, die zaterdag zijn 31e verjaardag viert, treft zondag in de vierde ronde zijn landgenoot en vriend Roberto Bautista Agut.

"Dat wordt een moeilijke wedstrijd. Ik ga eerst nog werken aan de punten die nog beter kunnen, zoals mijn eerste opslag, en zorgen dat mijn forehand zo goed blijft als hij nu is. Dan ben ik klaar voor de wedstrijd van zondag."