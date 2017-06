Muguruza naar vierde ronde, Bertens verder in dubbelspel Parijs

Muguruza mocht na 1 uur en 40 minuten de felicitaties in ontvangst nemen van de als 27e geplaatste tennisster uit Kazachstan: 7-5 en 6-2.

De Spaanse nummer vijf van de wereld speelde bij vlagen slordig (26 onnodige fouten), maar was zeer efficiënt in het benutten van haar breakkansen (zeven uit acht).

De 22-jarige Putintseva kwam in de eerste set op een 3-1 voorsprong, maar verloor daarna vier games op rij. Ze kwam nog wel terug tot 5-5, maar leverde daarna voor de vierde keer haar service in. Dat kostte haar de set.

In de tweede set liep Muguruza direct uit naar een 3-0 voorsprong en die marge gaf ze niet meer uit handen.

De winnares van vorig jaar neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Franse hoop Kristina Mladenovic.

Bertens

Kiki Bertens zegevierde vrijdag met haar Zweedse partner Johanna Larsson in de tweede ronde van het dubbelspel in Parijs. Het als dertiende geplaatste duo won in twee sets van Pauline Parmentier uit Frankrijk en Yanina Wickmayer uit België: 6-2 en 7-5.

Bertens en Larsson leverden in de eerste set geen enkele keer hun opslag in. Ze wonnen twee keer een servicebeurt van de Frans-Belgische combinatie. In de tweede set kwamen Bertens en Larsson terug van een achterstand van 4-2.

De Nederlandse en de Zweedse haalden vorig jaar de kwartfinales op het Grand Slam-toernooi in Parijs.