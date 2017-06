Titelverdediger Djokovic met veel moeite naar achtste finales Roland Garros

Titelverdediger Djokovic had het enorm lastig tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Pas na drie uur en achttien minuten stapte de 30-jarige Serviër, gecoacht door André Agassi, als winnaar van de baan: 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 en 6-1.

Schwartzman gaf de bij tijd en wijle slordig spelende nummer twee van de plaatsingslijst uitstekend partij in de eerste drie sets. De Argentijn won de eerste en derde set, maar Djokovic herstelde zich alsnog.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar, die geïrriteerd oogde, profiteerde mede van het feit dat zijn tegenstander in de laatste twee sets niet meer helemaal fris was en schaarde zich zodoende alsnog onder de laatste zestien.

Voor een plek in de kwartfinales van Roland Garros neemt Djokovic het op tegen de Fransman Lucas Pouille op de Spanjaard Albert Ramos.

Nadal

In de partij tussen Nadal en Nikoloz Basilashvili was het vooral de vraag of de Georgiër een game zou pakken. Dat lukte de nummer 63 van de wereld in de twaalfde game, maar verder kwam hij niet: 6-0, 6-1 en 6-0.

Na anderhalf uur stond Nadal in de vierde ronde in Parijs, waardoor hij net voor de donderwolken binnen was.

De 30-jarige Spanjaard, die bij zijn favoriete Grand Slam-toernooi jaagt op zijn tiende eindzege, boekte de 75e overwinning uit zijn carrière op Roland Garros. In de vorige ronde rekende hij in drie sets af met Robin Haase.

Nadal neemt het in de vierde ronde op tegen zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista Agut, die in drie sets te sterk was voor de Tsjech Jiri Vesely: 6-3, 6-4 en 6-3.

Goffin

De 26-jarige David Goffin, nummer twaalf van de wereldranglijst, struikelde in zijn derderondepartij tegen Horacio Zeballos tijdens een rally over een doek en moest vervolgens opgeven met een enkelblessure.

Bij zijn val kwam de Belg ook in aanraking met een reclamebord. De stand was op dat moment 5-4 in het voordeel van Goffin, maar de kwartfinalist van vorig jaar moest de strijd staken.

Zeballos speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Amerikaan Steve Johnson.

Milos Raonic zag zijn Spaanse tegenstander Guillermo Garcia-Lopez bij een stand van 6-1 en 1-0 opgeven en treft in de achtste finales de als twintigste geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta.