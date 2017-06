Nadal staat maar één game af voor 75e zege op Roland Garros

In het duel tussen Nadal en Nikoloz Basilashvili was het vooral de vraag of de Georgiër een game zou pakken.

Dat lukte de nummer 63 van de wereld in de twaalfde game van de wedstrijd, maar verder kwam hij niet: 6-0, 6-1 en 6-0.

Na anderhalf uur stond Nadal in de vierde ronde in Parijs, waardoor hij net voor de donderwolken binnen was.

De 30-jarige Spanjaard, die bij zijn favoriete Grand Slam-toernooi jaagt op zijn tiende eindzege, boekte de 75e overwinning uit zijn carrière op Roland Garros. In de vorige ronde rekende hij in drie sets af met Robin Haase.

Fouten

Nadal speelde zeker niet foutloos (23 onnodige fouten tegenover 27 winners), maar de mondiale nummer vier kreeg alle hulp van een zeer zwak acterende Basilashvili.

De 25-jarige Georgiër produceerde de ene na de andere afzwaaier (34 onnodige fouten) en wist zelf amper een punt te forceren (slechts vijf winners). In totaal won Nadal ruim twee keer zoveel punten als Basilashvili: 82 om 36. De Mallorcaan verloor nog niet eerder maar één game in een best-of-fiveduel.

Nadal neemt het in de vierde ronde op tegen zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista Agut, die in drie sets te sterk was voor de Tsjech Jiri Vesely: 6-3, 6-4 en 6-3.

Goffin

De 26-jarige Goffin, nummer twaalf van de wereldranglijst, struikelde in zijn derderondepartij tegen Zeballos tijdens een rally over een doek en liep daarbij vermoedelijk een enkelblessure op.

Bij zijn val kwam hij ook in aanraking met een reclamebord. De stand was op dat moment 5-4 in het voordeel van Goffin.

De kwartfinalist van vorig jaar ging met de hulp van een fysiotherapeut strompelend van de baan en liet zich nog behandelen, maar kwam al snel tot de conclusie dat verder spelen geen optie meer was.

De 32-jarige Zeballos bereikte daardoor voor het eerst in zijn loopbaan de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi, maar hij was zichtbaar niet blij met de manier waarop. De Argentijn liep met Goffin mee naar binnen en haalde later de tas op van de Belg, die nog op de baan lag.

Zeballos speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Amerikaan Steve Johnson.

Raonic

Milos Raonic schaarde zich juist onder de laatste 32 doordat zijn Spaanse tegenstander Guillermo Garcia-Lopez in de openingsfase van de tweede set de handdoek in de ring gooide.

De Canedese nummer zes van de wereld, die gecoacht wordt door Richard Krajicek, had de eerste set al met 6-1 gewonnen en leidde in het tweede bedrijf met 1-0.

De 26-jarige Raonic kruist in de vierde ronde de degens met de als twintigste geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta, die de hoger ingeschaalde Bulgaar Grigor Dimitrov (11) versloeg: 7-5, 6-3 en 6-4.