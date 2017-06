Goffin moet opgeven na val in derde ronde Roland Garros

De 26-jarige Belg, nummer 12 van de wereldranglijst, struikelde tijdens een rally over een doek en liep daarbij vermoedelijk een enkelblessure op.

Bij zijn val kwam hij ook in aanraking met een reclamebord. De stand was op dat moment 5-4 in het voordeel van Goffin.

De kwartfinalist van vorig jaar ging met de hulp van een fysiotherapeut strompelend van de baan en liet zich nog behandelen, maar kwam al snel tot de conclusie dat verder spelen geen optie meer was.

De 32-jarige Zeballos bereikte daardoor voor het eerst in zijn loopbaan de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi, maar hij was zichtbaar niet blij met de manier waarop. De Argentijn liep met Goffin mee naar binnen en haalde later de tas op van de Belg, die nog op de baan lag.

Zeballos speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Amerikaan Steve Johnson.