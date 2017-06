Del Potro: 'Pijnlijk om vriend Almagro huilend te zien opgeven'

"Het was heel pijnlijk om hem zo te zien", aldus de 28-jarige Argentijn na de wedstrijd.

De 32-jarige Spanjaard Almagro ging bij een gelijke stand van 1-1 in sets en 1-1 in games naar de grond met een van pijn vertrokken gezicht. Vervolgens begon hij te huilen, beseffende dat hij niet verder kon.

Del Potro stapte meteen over het net om Almagro te ondersteunen. Hij kent de Spanjaard al sinds ze tegen elkaar speelden bij de junioren. "Ik ging naar hem toe, omdat ik voelde dat ik dat moest doen. Ik doe alles altijd op gevoel, nooit omdat anderen iets doen."

De 28-jarige Argentijn probeerde Almagro te kalmeren. "Ik zei tegen hem: probeer rustig te blijven. Denk aan je familie en je kind."

"Ik wens hem een goed herstel toe. Het is niet makkelijk als er een vriend aan de andere kant van de baan staat die zo’n blessure heeft en zelfs moet huilen. Gezondheid gaat altijd voor de sport."

Lies

Voor Almagro was het niet de eerste keer dat hij moest opgeven op Roland Garros. De mondiale nummer 69 moest in 2014 in de openingsronde de strijd staken in Parijs.

Del Potro heeft zelf diverse zware blessures gehad. Het was zelfs twijfelachtig of hij mee kon doen aan Roland Garros door een schouderblessure. "Ik weet hoe erg het is om zo geblesseerd te zijn en heb vandaag ook geluk gehad. Zelf voelde ik vanaf het einde van de eerste set iets in mijn lies."

De Argentijn speelt in de derde ronde tegen de mondiale nummer één Andy Murray, van wie hij vorig jaar in de Davis Cup nog won. "Dat wordt een mooi gevecht als ik me goed voel. Andy is een van de favorieten om dit toernooi te winnen. Ik moet fysiek wel sterker zijn dan vandaag om te kunnen winnen."