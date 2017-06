Murray en Wawrinka verder op Roland Garros, Kyrgios verliest

Murray had het bij vlagen heel lastig tegen de Slowaak Martin Klizan. De mondiale nummer één moest de eerste set in een tiebreak aan Klizan laten, waarna hij wel eenvoudig de tweede en derde set won.

In de vierde set nam Klizan weer het initiatief. Hij plaatste een break en mocht bij 5-3 voor de set serveren, maar slaagde daar niet in. In de beslissende tiebreak profiteerde Murray van een paar slordige fouten van Klizan en benutte hij zijn eerste wedstrijdpunt.

Het duel duurde ruim 3,5 uur. De 30-jarige Schot, als eerste geplaatst, neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen Juan Martin Del Potro. De Argentijn zag zijn tegenstander Nicolas Almagro opgeven met een knieblessure.

Bij de stand van 6-3, 3-6 en 1-1 besloot de Spanjaard dat hij niet meer verder kon. Hij werd nog behandeld op de baan, maar dat mocht niet meer baten.

Wawrinka

Wawrinka, winnaar van het toernooi in 2015, was in drie sets te sterk voor de Oekraïner Alexandr Dolgopolov: 6-4, 7-6 (5) en 7-5.

De partij op het centre court duurde ruim 2,5 uur. De 32-jarige Wawrinka, als derde geplaatst, haalde vorig jaar de halve finale in Parijs, waarin hij verloor van Murray.

De Zwitser speelt in de derde ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini, die zijn landgenoot Andreas Seppi versloeg (6-4, 7-5 en 6-3).

Kyrgios, als achttiende geplaatst, redde het niet tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De 22-jarige Australiër won de eerste set, maar kwam er daarna nauwelijks meer aan te pas in het duel tussen de twee servicekanonnen: 5-7, 6-4, 6-1 en 6-2.

De als dertigste geplaatste Spanjaard David Ferrer, verliezend finalist in 2013, moest na vijf sets zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Feliciano Lopez: 7-5, 3-6, 7-5, 6-4 en 4-6.

De 35-jarige Ferrer werd in 2004 voor het laatst zo vroeg uitgeschakeld in Parijs. Lopez speelt in de volgende ronde tegen de als zevende geplaatste Marin Cilic. De Kroaat rekende in ruim anderhalf uur af met de Rus Konstantin Kravchuk: 6-3, 6-2 en 6-2.

Berdych

Berdych ging onderuit tegen de Rus Karen Khachanov. De als dertiende geplaatste Tsjech verloor in drie sets: 7-5, 6-4 en 6-4. De partij duurde ruim twee uur.

Fransman Gaël Monfils won zonder problemen van de Braziliaan Thiago Monteiro. Publiekslieveling Monfils verloor slechts zes games: 6-1, 6-4 en 6-1.

Kei Nishikori boekte een solide overwinning op Jérémy Chardy uit Frankrijk. De als achtste geplaatste Japanner stapte na een partij van twee uur als winnaar van baan 1: 6-3, 6-0 en 7-6 (5).

John Isner is ook door naar de derde ronde. De 32-jarige Amerikaan was mede door 21 aces te sterk voor de Italiaan Paolo Lorenzi: 6-3, 7-6 (3) en 7-6 (2).