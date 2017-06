Halep en Pliskova plaatsen zich voor derde ronde Roland Garros

De als tweede geplaatste Pliskova won moeizaam met 6-2, 4-6 en 6-3 van Ekaterina Alexandrova.

De 25-jarige Tsjechise is de nummer drie van de wereld. Na de vroege uitschakeling van de nummer één, Angelique Kerber, is ze de hooggeplaatstste speelster in Parijs.

Op Roland Garros kwam ze echter nog nooit verder dan de tweede ronde. Pliskova heeft slechts één WTA-titel op gravel, in 2015 in Praag.

Halep, als derde geplaatst, versloeg Tatjana Maria eenvoudig met 6-4 en 6-3. De Roemeense is in Parijs als derde geplaatst en geldt als een van de topfavorieten voor de eindzege. In 2014 bereikte ze de finale van het Franse Open, maar die verloor ze van Maria Sharapova.

In de derde ronde moet de nummer vier van de wereldranglijst het opnemen tegen Daria Kasatkina. De 20-jarige Russin was de drie jaar jongere Tsjechische Marketa Vondrousova eerder op de dag de baas.

Halep had slechts een uur en 22 minuten nodig om de Duitse Maria van zich af te schudden.

Svitolina

De als vijfde geplaatste Elina Svitolina haalde net als Halep de derde ronde. De 22-jarige Oekraïense, die geldt als outsider voor de titel in Parijs, won na een verloren eerste set alsnog van de Bulgaarse Tsvetana Pironkova: 3-6, 6-3 en 6-2. De partij duurde een uur en vijftig minuten.

Svitolina schreef dit jaar al vier toernooien op haar naam, waarvan de laatste vorige maand op het gravel van Rome.

De mondiale nummer zes speelt in de volgende ronde van Roland Garros tegen de Poolse Magda Linette, die verrassend te sterk was voor de Kroatische Ana Konjuh (6-0 en 7-5).

Ook de als negende geplaatste Agnieszka Radwanska bereikte de laatste 32 in Parijs. De 28-jarige Poolse boekte een moeizame overwinning op de Belgische Alison Van Uytvanck: 6-7 (3), 6-2 en 6-3.

Bertens

Een dag na haar vroege uitschakeling in het enkelspel won Bertens wel in de eerste ronde van het dubbelspel.

Met haar Zweedse partner Johanna Larsson versloeg ze de Franse combinatie Giulia Morlet en Diane Parry. De nummers 13 van de plaatsingslijst waren al na 48 minuten klaar: 6-1 6-1.

In de tweede ronde wacht een duel met het Frans/Belgische koppel Pauline Parmentier en Yanina Wickmayer.

Bij de mannen bereikte Jean-Julien Rojer de derde ronde van het dubbelspel. De op Curaçao geboren Nederlander was met zijn Roemense partner Horia Tecau veel te sterk voor het Franse duo Constant Lestienne en Corentin Moutet.