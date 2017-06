Sluiter: 'Mogelijk is mental coach goede stap voor Bertens'

"Op basis van haar goede resultaten van de afgelopen weken had ik gehoopt dat er iets meer zelfvertrouwen zou blijven hangen bij haar voor de klus van woensdag, maar dat was helaas niet het geval", aldus Sluiter voor de camera van NUsport.

Bertens haalde achtereenvolgens de kwartfinale bij het WTA-toernooi van Madrid, de halve finale bij het WTA-toernooi van Rome en schreef vervolgens het toernooi van Neurenberg op haar naam in de week voor Roland Garros.

Die resultaten waren geen garantie voor succes in Parijs, want tegen Bellis maakte ze maar liefst 45 onnodige fouten en ging ze met 6-3 en 7-6 (5) onderuit.

Zware last

Sluiter denkt dat de stunt van Bertens van vorig jaar, toen ze de halve finale haalde in Parijs, als een zware last op haar schouders rustte.

"Aan de ene kant zal het voor haar goed gevoeld hebben om hier terug te zijn, maar aan de andere kant was er veel druk. Mensen zagen haar misschien wel een beetje als titelfavoriet, omdat ze de laatste weken goed gespeeld heeft op gravel."

"Dat is iets wat ze toch wel lastig vindt om mee om te gaan. Die last nam ze tegen Bellis op haar schouders mee de baan op."

Mental coach

De 39-jarige oud-prof gaat de komende tijd samen met Bertens kijken hoe zij stappen kan zetten op het mentale vlak.

"We moeten nu als team uitzoeken hoe ze zich toch wat lekkerder kan gaan voelen op de baan in dit soort situaties. Het toevoegen van een mental coach aan haar begeleidingsteam is een van de opties die we gaan doornemen."

"Ik wil maar één ding voor Kiki en dat is dat ze het maximale uit haar tenniscarrière haalt. Misschien is iemand erbij nemen die beter is op het mentale vlak dan ik wel een goede stap voor haar. Daar gaan we naar kijken."

Trots

Ondanks haar vroege uitschakeling in Parijs wil Sluiter benadrukken dat hij trots is op de prestaties die Bertens de afgelopen weken heeft neergezet.

"Ik kijk met een geweldig gevoel terug op haar gravelseizoen, daar doet de nederlaag van woensdag niets aan af. Ze heeft in Madrid, Rome en Neurenberg bij elkaar meer punten behaald dan vorig jaar op Roland Garros en maakt daardoor nu geen enorme duikeling op de wereldranglijst. Daar ben ik waanzinnig trots op."