Haase kan 'kansloze nederlaag' tegen Nadal makkelijk accepteren

"Ik vond dat ik aan het begin echt veel beter was. Toen was het inspelen voorbij", zei Haase grappend in een eerste reactie op de wedstrijd. "Dit was uiteindelijk kansloos. Hij is gewoon te goed."

De 30-jarige Hagenaar wist alleen in de tweede set de schade te beperken tot één break tegen de negenvoudig winnaar van Roland Garros: 6-1, 6-4 en 6-3.

"Elke bal die ik sloeg moest goed zijn, want ik kreeg zo veel druk van Nadal. Dat is in het begin echt wennen. Ik heb geprobeerd om me daar op voor te bereiden, maar dat kan eigenlijk niet."

Haase gooide alles uit de kast om zo veel mogelijk punten te winnen. "Ik probeerde Nadal te ontregelen door hele hoge ballen te gaan spelen. Hij vond dat toch een beetje gek. Ook probeerde ik nog een paar dropshots en serveerde ik zo veel mogelijk naar zijn forehand. Dat leverde wel wat punten op, maar verre van genoeg. Hij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt op de baan."

De mondiale nummer 46, die geen enkele breakkans kon afdwingen tegen Nadal, was uiteindelijk niet ontevreden over zijn eigen spel. "Mijn coach Raymond Knaap zei het mooi na afloop in de kleedkamer: in de derde set ontstond er een wave in het stadion, dat gebeurt alleen als het publiek het een mooie wedstrijd vindt en ze twee jongens zien die er alles aan doen om te winnen. Dat is wel tekenend voor deze wedstrijd, dat ik heb gevochten voor wat ik waard was."

Voor Haase is Nadal de absolute favoriet voor de titel in Parijs. "Hij wint het ook elk jaar als hij gewoon fit is. Voor mij zijn er nog twee andere kandidaten voor de titel, namelijk Dominic Thiem en Novak Djokovic. De rest zit daar allemaal net onder."

Haase werd eerder ook al uitgeschakeld in het dubbelspel, waardoor zijn toernooi in Parijs erop zit. Hij vervolgt zijn seizoen over anderhalve week bij het grastoernooi van Rosmalen.