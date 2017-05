Hogenkamp spreekt na nederlaag tegen Mertens van gemiste kans

Ze ging met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de mondiale nummer 60. "Dit was echt een gemiste kans om voor het eerst de derde ronde te halen op een Grand Slam", zei de 25-jarige Doetinchemse na afloop.

Hogenkamp, die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema plaatste in Parijs, vond dat ze de hele wedstrijd achter de feiten aan liep. "Ik was te veel aan het leunen op haar in plaats van dat ik het spel probeerde te maken. Ik was juist heel tevreden dat ik in mijn vorige wedstrijd het initiatief nam. Dat deed ik vandaag niet en dan wordt het te voorzichtig."

In de eerste set had Hogenkamp last van maagproblemen. Een van de fysiotherapeuten van het toernooi gaf haar daarvoor een pilletje. "Ik dacht misschien helpt het. Dat leek ook even zo, maar dat lag meer aan Mertens. Zij leek even in de war."

De Nederlandse wilde haar nederlaag niet wijten aan de maagkrampen. "Ik heb gewoon niet goed gespeeld. Ik stond twee games met 40-15 voor, die ik daarna alsnog verloor. Dat neem ik mezelf wel kwalijk. Dat heeft niets te maken met fysiek of andere dingen. Dat is gewoon puur dat je op dat moment niet doordrukt."

Degelijk

"Mertens is een degelijke speelster, maar als je haar ziet spelen zie je dat dit gewoon een goede kans voor mij was om voor het eerst de derde ronde te halen. Zo eerlijk moet ik ook wel naar mezelf zijn", aldus Hogenkamp.

De Nederlandse nummer 105 van de wereldranglijst debuteert na Roland Garros waarschijnlijk in de mondiale top honderd. Dat heeft ze te danken aan haar goede prestaties van de afgelopen weken, met onder meer winst van twee ITF-toernooien en vier zeges in Parijs.

"Op dit moment ben ik teleurgesteld, maar over een aantal dagen kan ik terugkijken op een hele mooie reeks en een mooie week hier in Parijs. Dan kan ik met een heel positief gevoel richting het grasseizoen", zei Hogenkamp.

De Doetinchemse start het grasseizoen op de RICOH Open in Rosmalen, waar ze onlangs een wildcard voor ontving. Daarna zal ze zeer waarschijnlijk ook rechtsreeks geplaatst zijn voor het hoofdtoernooi van Wimbledon.