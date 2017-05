Bertens: 'Ik wilde te graag laten zien dat ik het kan'

Bertens maakte maar liefst 45 onnodige fouten tegen de 18-jarige Bellis en verloor met 6-3 en 7-6 (5).

De 25-jarige Wateringse wilde naar eigen zeggen te graag laten zien dat ze ook dit jaar ver kon komen bij het Grand Slam-toernooi in Parijs, nadat ze vorig jaar verrassend de halve finales haalde.

"Ik was te veel bezig met mijn eigen verwachtingen en de verwachtingen van anderen. In mijn hoofd ging het alleen om winnen en zo ver mogelijk komen. Ik was niet bezig met lekker tennissen, maar dat zou juist wel moeten."

Bertens werd door sommige media al tot de outsiders voor de eindzege gerekend op Roland Garros. Dat deed haar geen goed.

"Iedereen verwachte toch dat ik hier weer ver zou komen. Alles wat ik voor een halve finale zou verliezen was eigenlijk niet goed. Ik denk dat dat niet helemaal eerlijk is. Als dit een kwartfinale was geweest hadden mensen het nog steeds niet goed genoeg gevonden", aldus een geëmotioneerde Bertens.

De mondiale nummer 18 erkent dat ze nog beter moet leren om zich niets aan te trekken van anderen. "Toch zal dat altijd wel bij me blijven. Daarin heb ik al hele grote stappen gemaakt, maar daar moet ik nog verder in komen."

Mental coach

Bertens weet nog niet wat de oplossing is voor de problemen die haar tegen Bellis parten speelde. "Ik sta open voor een mental coach, maar ik wil hier eerst over praten met mijn coach Raemon Sluiter. We gaan kijken waar het precies door komt en dan proberen we het samen op te lossen. Ik denk dat het me uiteindelijk wel gaat lukken om gewoon los te kunnen spelen."

Bertens kan ondanks haar nederlaag in Parijs terugkijken op een goed gravelseizoen met toernooiwinst in Nürnberg, een halve finale in Rome en een kwartfinale in Madrid.

"Ik mag trots zijn op de goede weken die ik gehad heb. Ik heb niet mijn ranking met één toernooi behaald, maar ik heb meerdere weken gepresteerd. Ik blijf gewoon in de top-35. Het is jammer dat ik die lijn hier niet door kon trekken, maar het houdt een keer op."