Tsonga en Kvitova onderuit in tweede ronde Roland Garros

Olivo, debutant op het gravel in Parijs, had vier sets nodig om Tsonga te verslaan. Na 3 uur en 31 minuten stond er 7-5, 6-4, 6-7(6) en 6-4 op het scorebord, al was de partij dinsdag al begonnen. Dinsdagavond serveerde Olivo voor de wedstrijd, maar hij faalde, waarna de partij gestaakt werd vanwege de duisternis.

Woensdagmiddag klaarde de nummer 91 van de wereld de klus alsnog. Het is voor het eerst sinds zijn debuut in 2005 dat Tsonga, die de mondiale nummer elf is, niet verder komt dan de tweede ronde, al deed hij in 2006, 2007 en 2008 niet mee.

In 2013 en 2016 kwam de 32-jarige Tsonga tot de halve finales in Parijs.

Kvitova

In het vrouwentoernooi verloor Kvitova na twee tiebreaks van Bethanie Mattek-Sands. Het werd 7-6 (5) en 7-6 (5) voor de 32-jarige Amerikaanse.

De 27-jarige Kvitova maakte op Roland Garros haar rentree na zes maanden afwezigheid. In december de tweevoudig Wimbledon-winnares uit Tsjechië door een agressieve inbreker in haar linkerhand gestoken. Haar zege in de eerste ronde op Julia Boserup (6-2 en 6-2) maakte veel emotie los bij Kvitova, die nu dus alsnog haar spullen kan pakken.

Venus Williams plaatste zich woensdag wel voor de derde ronde.De 36-jarige Amerikaanse, als tiende geplaatst in Parijs, won met 6-3 en 6-1 van de Japanse Kurumi Nara. Williams speelt in de derde ronde tegen de winnares van de partij tussen Richel Hogenkamp en de Belgische Elise Mertens.

De oudste van de Williams-zusjes doet dit jaar voor de twintigste keer mee aan de Franse Open. In 1997 was ze er voor het eerst bij en alleen in 2011 was ze niet aanwezig in Parijs.

Williams pakte in het enkelspel nog nooit de titel op het belangrijkste graveltoernooi. Wel won ze met haar zus Serena, die dit jaar ontbreekt vanwege haar zwangerschap, twee keer het damesdubbel en met landgenoot Justin Gimelstob het gemengde dubbelspel.

Monica Puig, die vorig jaar in Rio de Janeiro de olympische titel voor zich opeiste, bleef in de tweede ronde steken. De speelster uit Puerto Rico verloor met 6-3 en 6-2 van de Letse Jelena Ostapenko.