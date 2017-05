Hamou niet meer welkom op Roland Garros na zoenen verslaggeefster

De 21-jarige Fransman deed dat maandag nadat hij in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi werd uitgeschakeld door de Uruguayaan Pablo Cuevas.

Volgens de Franse tennisbond is het gedrag van Hamou, die via het kwalificatietoernooi was doorgedrongen tot het hoofdschema, verwerpelijk. De toernooiorganisatie heeft de accreditatie van de mondiale 287 ingetrokken.

Hamou kuste de verslaggeefster van Eurosport op haar voorhoofd. Maly Thomas probeerde haar belager daarna weg te duwen, maar die zoende haar toen opnieuw.

Ongepast

"Het gedrag van de geïnterviewde was absoluut ongepast. We kunnen dit niet tolereren. We zijn blij dat er excuses zijn aangeboden", reageert Eurosport in een verklaring.

Hamou deed pas voor de tweede keer mee op het gravel in Parijs. Twee jaar geleden sneuvelde hij ook in de openingsronde, toen tegen de Pool Jerzy Janowicz.