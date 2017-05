Haarhuis verwacht ook bij KNLTB succesvol duo met Eltingh te zijn

"Hartstikke gaaf dat hij het geworden is", zei Haarhuis tegenover NUsport. "Jacco heeft als tennisser alles meegemaakt, van een goede jeugdopleiding naar proftennis op het allerhoogste niveau. Hij houdt zich ook graag bezig met de sport. Dan heb je met zijn kwaliteiten als manager een heel goede man voor die positie."

Eltingh is bij de tennisbond de opvolger van Jan Siemerink, wiens contract na vijf jaar niet werd verlengd.

Haarhuis en Eltingh wonnen in de jaren negentig samen vijf Grand Slam-titels in het dubbelspel en moeten er nu samen voor zorgen dat de komende jaren meer Nederlandse talenten doorbreken naar de internationale top. "Hij is een goede teamspeler en dat ben ik ook. We kunnen voortbouwen op het succes dat we samen al hebben gehad."

Baas

Tijdens hun succesvolle jaren in het dubbelspel was Haarhuis altijd de baas op de baan. "Nu zijn de rollen omgedraaid", grapte Eltingh bij zijn aanstelling bij de tennisbond.

"Hij is nu inderdaad de baas", erkende Haarhuis. "Daar doe ik verder niet moeilijk over. We gaan allebei proberen om onze functies zo goed mogelijk in te vullen om zo ook bij de KNLTB een heel succesvol duo te zijn. Daar dragen natuurlijk ook andere mensen van de bond aan bij."

Mocht Haarhuis een slechte reeks neerzetten met het Fed Cup-team of het Davis Cup-team, kan de situatie zich voordoen dat Eltingh zijn goede vriend moet ontslaan. Aan zo'n scenario wil Haarhuis niet denken. "Ik ben er niet mee bezig dat zo'n moment kan komen. Dat hoort er nou eenmaal bij."