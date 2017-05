Djokovic: 'Een coach als Agassi is precies wat ik nu nodig heb'

"Een coach zoals Agassi is precies wat ik nu nodig heb. Hij heeft ook de veranderingen als tennisser en als persoon doorgemaakt die ik nu doormaak. Agassi begrijpt de keuzes die ik moet maken en wat voor effect die later kunnen hebben", aldus de 30-jarige Serviër.

Agassi is achtvoudig Grand Slam-winnaar en voormalig nummer één van de wereld. Onder toeziend oog van de 47-jarige Amerikaan won titelverdediger Djokovic op Roland Garros maandag zijn eerste ronde-partij tegen Marcel Granollers: 6-3, 6-4 en 6-2.

"We praten samen veel over tennis en de zaken er omheen. Dat kan zowel gaan over techniek, tactiek of over trainingen. Hij weet precies hoe het is om dit leven te hebben. Daarom is zijn advies voor mij zo waardevol", zei Djokovic na zijn wedstrijd.

"De gesprekken gaan soms heel diep. Ik zie nu alleen maar positieve punten aan onze samenwerking. Het is nu wel moeilijk om te zeggen of er al verschil te zien is op de baan, omdat we nog maar een paar dagen samenwerken."

Motivatieproblemen

Djokovic, nummer twee van de wereldranglijst, kampte sinds zijn overwinning op Roland Garros vorig jaar met motivatieproblemen. Hij besloot begin mei na zijn matige begin van het jaar afscheid te nemen van zijn coach Marian Vajda, nadat hij eerder al gestopt was met Boris Becker.

"De relatie met Agassi is heel anders dan ik had met mijn vorige coaches Vaida en Becker, want iedere coach-speler relatie is anders. Ik hoop dat dit ook een samenwerking voor de lange termijn is."

Voorlopig duurt de samenwerking tussen Agassi en Djokovic slechts tot en met het einde van deze week. Na Roland Garros wordt er een besluit genomen of ze samen verder gaan.