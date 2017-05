Murray verslaat Kuznetsov, Zverev onderuit op Roland Garros

Murray, de nummer één van de wereld, had het af en toe zwaar tegen de Rus Andrey Kuznetsov, maar wist uiteindelijk in vier sets te winnen: 6-4, 4-6, 6-2 en 6-0.

De 30-jarige Schot kent een matig gravelseizoen en wist ook in de eerste twee sets tegen Kuznetsov niet te overtuigen. Na het verlies van de tweede set stelde Murray echter orde op zaken en verloor hij nog maar twee games. De Brit speelt in de tweede ronde tegen de Slowaak Martin Klizan.

Zverev moest zijn meerdere erkennen in Fernando Verdasco. De 20-jarige Duitser ging met 6-4, 3-6, 6-4 en 6-2 onderuit tegen de ervaren Spanjaard. De partij was maandagavond vanwege de invallende duisternis afgebroken en werd dinsdag afgemaakt.

Van Zverev, nummer 10 van de wereld, werd veel verwacht op Roland Garros omdat hij twee weken geleden het graveltoernooi van Rome won door Novak Djokovic te verrassen in de finale.

Wawrinka

Stan Warinka bereikte wel de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs. Wawrinka had het alleen in de tweede set even moeilijk tegen de Slowaak Jozef Kovalik: 6-2, 7-6 (6) en 6-3. De wedstrijd nam een kleine twee uur in beslag.

De als derde geplaatste Wawrinka won Roland Garros in 2015. Vorig jaar was de halve finale het eindstation voor de 32-jarige Zwitser.

Kyrgios

Nick Kyrgios was met 6-3, 7-6 (4) en 6-3 te sterk voor de elf jaar oudere Philipp Kohlschreiber, die de nummer 43 van de wereld is. De partij op baan 2 duurde een uur en 51 minuten.

De 22-jarige Kyrgios staat al jaren bekend als een groot talent, maar op Roland Garros kwam hij nooit verder dan de derde ronde. De Australiër doet voor de vijfde keer mee op het gravel in Parijs.

Ook Juan Martin Del Potro plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde. De als 29e geplaatste Argentijn versloeg zijn landgenoot Guido Pella overtuigend met 6-2, 6-1 en 6-4. Voor de 28-jarige US Open-winnaar van 2009 was het zijn eerste zege op Roland Garros in vijf jaar. Hij kampte de afgelopen jaren veelvuldig met blessures.

Svitolina

Simona Halep geldt als een van de favorieten voor de eindzege in het vrouwentoernooi en maakte die status waar in de eerste ronde tegen de Slowaakse Jana Cepelova. De Roemeense nummer vier van de wereld won met 6-2 en 6-3.

De als zevende geplaatste Johanna Konta, nummer acht van de wereld, verloor in het vrouwentoernooi van Su-Wei Hsieh uit Taipei. Het werd 1-6, 7-6 (2) en 6-4 voor de mondiale nummer 109.

Elina Svitolina bereikte ook de laatste 64 in Parijs. De 22-jarige Oekraïense ontdeed zich van Yaroslava Shvedova uit Kazachstan. Het werd 6-4 en 6-3. Svitolina won dit jaar al vier toernooien, waarvan de laatste deze maand in Rome.

De huidige nummer zes van de wereld bereikte twee jaar geleden de kwartfinales op het Franse Grand Slam-toernooi. Dit jaar behoort Svitolina, de meest succesvolle tennisster tot dusver dit seizoen, tot de outsiders voor de titel.

In de tweede ronde treft ze Tsvetana Pironkova uit Bulgarije, die de Duitse Mona Barthel uitschakelde (6-0 en 6-4).