Lemoine baalt van gemiste kansen bij debuut op Roland Garros

De Amerikaanse Bellis was in drie sets (6-3, 3-6 en 6-1) te sterk voor de Woerdense. "Zij speelde in een hoog tempo en zat er bovenop, maar ik had zelf iets beter kunnen starten. Ik heb kansen gehad, maar ze niet benut", aldus Lemoine na afloop.

De derde Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, naast Kiki Bertens en Richel Hogenkamp, maakte in Parijs haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Lemoine plaatste zich door drie wedstrijden in het kwalificatietoernooi te winnen, waaronder van landgenote Arantxa Rus.

Blessures

De 25-jarige Lemoine is er altijd in blijven geloven dat ze het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi zou kunnen halen. "Ook geloof ik er nog steeds in dat ik de top honderd kan halen. Ik boek steeds betere resultaten, dus waarom niet? Dit optreden smaakt in ieder geval naar meer."

De mondiale nummer 160 hoopt dat ze voorlopig gevrijwaard blijft van blessureleed. Onlangs moest Lemoine een herstelperiode van acht weken inlassen vanwege een knieblessure.

"Het was zelfs de vraag of ik hier wel in actie kon komen, dat is gelukkig net gelukt. Het is niet altijd makkelijk om terug te komen van een blessure, maar het hoort er helaas bij. Het geeft wel vertrouwen dat ik nu alweer een behoorlijk niveau kon neerzetten."

Grootser

Lemoine kan naar eigen zeggen nu beter omgaan met de omstandigheden van een Grand Slam-toernooi zoals Roland Garros, waar alles veel grootser is dan bij de ITF-toernooien die ze normaal speelt.

"Eerder keek ik te veel op tegen mijn tegenstanders op dit soort toernooien. Daardoor werd het kwalificatietoernooi van de Australian Open bijvoorbeeld een deceptie. Ik heb het deze keer anders benaderd. Ik heb geprobeerd om er iets nuchterder mee om te gaan. Het zijn ook maar gewoon mijn tegenstanders."

De Woerdense keert nu weer terug naar de ITF-toernooien en de Nederlandse eredivisie, waarin ze uitkomt voor TC Zandvoort. Daarna doet ze mee aan het kwalificatietoernooi van Wimbledon.