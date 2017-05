Hogenkamp: 'Blij dat ik eindelijk barrière van top honderd doorbreek'

"Het was echt een magische barrière voor mij. Ik heb de laatste jaren vaak gezegd dat ik graag in de top honderd wilde komen, maar het lukte iedere keer net niet. Ik ben heel blij dat ik het nu eindelijk gehaald heb", zei Hogenkamp na afloop van haar overwinning in twee sets.

Dat de 25-jarige Doetinchemse nu bij de beste honderd van de wereld hoort, betekent onder meer dat ze rechtstreeks geplaatst is voor het hoofdtoernooi van Wimbledon.

"Dat is voor veel speelsters het mooiste wat je kan bereiken. Ik had het aan het begin van het jaar niet verwacht dat ik het nu al zou halen, zeker omdat ik toen geblesseerd was. Mijn hoofddoel was toen rechtstreekse kwalificatie voor de Australian Open van 2018."

Jankovic

Hogenkamp, die zich in Parijs nog wel door het kwalificatietoernooi moest vechten, trof in de Servische Jankovic een voormalige nummer éèn van de wereld.

"Ik heb niet het idee dat ik vandaag van een voormalig nummer één heb gewonnen. Het is duidelijk dat zij niet meer de speelster is die ze ooit was. Dat wist ik ook wel van tevoren door haar uitslagen van de laatste tijd", aldus Hogenkamp over de huidige mondiale nummer 63.

Ongeslagen

Hogenkamp is bezig aan een fraaie serie van veertien overwinningen op rij. Ze won de ITF-toernooien van Tunis en Saint-Gaudens plus de vier wedstrijden die ze al achter de rug heeft in de hoofdstad van Frankrijk.

Volgens de Gelderlandse profiteert ze van de periode aan het begin van het jaar toen ze door een polsblessure geen toernooien kon spelen. "Die tijd heb toen gebruikt om wat dingen te veranderen aan mijn spel. Daar kom je in een normaal seizoen niet aan toe. Dat is nu waarschijnlijk extra in mijn voordeel."

Hogenkamp maakt een moeilijke tijd door omdat haar moeder ernstig ziek is. "Mijn moeder is ook superblij met mijn prestaties. Ik denk dat het haar ook positieve energie geeft en ben heel blij dat ze bij mijn partij kon zijn. Dat maakte het voor mij wel extra bijzonder."

De Nederlandse speelt in de volgende ronde tegen de Belgische Elise Mertens, de nummer 60 van de wereld. "Als ik goed speel zie ik tegen haar wel kansen", besloot Hogenkamp.