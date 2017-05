Bertens opgelucht dat ze 'gespannen begin' nog rechtzette

"Voor de wedstrijd voelde ik wel dat ik iets gespannen was. Op het moment dat ik op de baan stapte werd dat nog iets meer. Ik wilde gewoon heel goed spelen, maar in plaats daarvan was ik met andere dingen bezig en had ik het moeilijk", aldus Bertens na afloop van haar gewonnen partij.

Na de verloren eerste set stelde de halve finaliste van vorig jaar orde op zaken tegen de mondiale nummer 311: 4-6, 6-1 en 6-1.

"Na de eerste set zei ik tegen mezelf: nu ga je je gewoon focussen op wat je moet doen en verder met niks anders bezig zijn. Toen ging het gelukkig een stuk beter."

Hoge ogen

De spanning had volgens de 25-jarige Bertens te maken met de verwachtingen die er nu rond haar heersen. Vorig jaar haalde ze immers verrassend de halve finales in Parijs en vorige week schreef ze voor de tweede keer het WTA-toernooi van Neurenberg op haar naam.

"Iedereen verwacht wat van me hier. Ik zelf ook, want ik heb de afgelopen weken goed gespeeld. Misschien had ik ook wel verwacht dat ik hier gelijk een hoog niveau zou halen, maar dat heb je helaas niet altijd in de hand."

Bertens, nummer 18 van de wereldranglijst, benadrukt wel dat haar niveau nog verder omhoog moet om weer hoge ogen te kunnen gooien in Parijs. "Ik weet natuurlijk dat het niet top was vandaag, maar dat hoeft ook niet altijd. Ik kan ook groeien in het toernooi."

Hogenkamp

De Wateringse zag voor haar wedstrijd nog net dat Richel Hogenkamp ook de tweede ronde haalde door Jelena Jankovic te verslaan. "Ik ben superblij voor haar. Ze staat nu voor het eerst in de top honderd van de wereldranglijst. Ik heb er geen woorden voor wat zij de laatste weken aan het doen is. Echt diep respect."

Hogenkamp en Bertens zijn al jaren vriendinnen. Ze staan voor het eerst samen in de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi. "Richel en ik hebben vrijwel dagelijks contact. Ze heeft lastige weken gehad doordat haar moeder ziek is, maar toch staat ze zo goed te spelen. Het raakt me gewoon. Ik ben superblij voor haar", aldus een geëmotioneerde Bertens.

Bertens neemt in het in de tweede ronde op tegen Christina Bellis. De 18-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde te sterk voor de Nederlandse Quirine Lemoine.

"Het helpt wel iets dat ik onlangs nog tegen haar gespeeld heb. Ik won in Rome met 6-4 en 6-0, maar toen was ze vermoeid omdat ze net veel wedstrijden achter de rug had. Als Bellis 'aan' is, is ze echt goed", besloot Bertens.