Bertens verslaat Tomljanovic op Roland Garros na stroeve start

Bertens speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Christina Bellis, die eerder op maandag in drie sets te sterk was voor de Nederlandse Quirine Lemoine.

De 25-jarige Wateringse, vorige week nog winnares van het toernooi in Neurenberg, begon niet goed aan de partij op baan 2. Door matig serveren en een reeks onnodige fouten moest Bertens een vroege break toestaan. Die achterstand kwam ze niet meer te boven, waardoor Tomljanovic de eerste set met 6-4 won.

Bertens herpakte zich in de tweede set en ging direct door de opslag van de in Kroatië geboren Tomljanovic. Dat succesje leek de Nederlandse vertrouwen te geven, want het aantal onnodige fouten daalde en ze begon steeds meer winners te slaan. Ze verloor nog slechts één game en pakte de set met 6-1.

Beslissing

In de derde set plaatste Bertens opnieuw een vroege break en dat betekende de beslissing in de partij. Na ruim anderhalf uur spelen benutte de mondiale nummer 18 haar derde wedstrijdpunt.

Door de overwinning van Bertens staan er nu drie Nederlanders in de derde ronde van Roland Garros. Robin Haase en Richel Hogenkamp plaatste zich eerder ook voor de laatste 64.

Een jaar geleden zorgde Bertens voor een enorme verrassing door de laatste vier te halen bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. Ze moest daarin toen haar meerdere erkennen in Serena Williams. Door die prestatie moet Bertens bij dit toernooi 770 punten verdedigen voor de wereldranglijst.

Tomljanovic is de huidige nummer 311 van de wereldranglijst, maar maakte op Roland Garros gebruik van een beschermde ranking waardoor ze toch direct geplaatst was voor het hoofdtoernooi. De Australische kreeg die ranking omdat ze vorig jaar acht maanden geblesseerd is geweest.