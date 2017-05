Hogenkamp wint knap van Jankovic op Roland Garros, Lemoine onderuit

De partij duurde een uur en elf minuten. In de tweede ronde treft Hogenkamp de winnares van de partij tussen de Belgische Elise Mertens en de Australische Daria Gavrilova.

De zege op Jankovic is al haar vierde zege van Hogenkamp deze week in Parijs, want de Doetinchemse bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Met Jankovic stond ze bij haar eerste partij in het hoofdtoernooi tegen een voormalig wereldtopper, die op Roland Garros eerder drie keer de halve finales bereikte.

De 32-jarige Servische is inmiddels afgezakt naar de 63e plaats op de wereldranglijst, maar dat is nog altijd veel hoger dan Hogenkamp, die 105e staat. De Nederlandse deed al wel een keer mee aan de andere drie Grand Slam-toernooien: de Australian Open, Wimbledon en de US Open. In Londen en New York haalde ze de tweede ronde.

Druk

De sterk serverende Hogenkamp zette Jankovic voortdurend onder druk. Dat leidde tot veel fouten bij de Servische en twee servicebreaks in het voordeel van de 25-jarige Doetinchemse: 6-2.

In de tweede set kwam Jankovic al vroeg op een break voorsprong, maar Hogenkamp wist die achterstand met een reeks sterke forehands ongedaan te maken.

Bij 6-5 leidde een succesvol dropshot van de Nederlandse tot haar eerste wedstrijdpunt, dat ze direct benutte.

Lemoine

Lemoine, die zich ook via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema had geplaatst, moest in drie sets haar meerdere erkennen in Christina Bellis. Het werd 6-3, 3-6 en 6-1 voor de Amerikaanse.

Bellis won de eerste set met 6-3, de tweede ging met dezelfde cijfers naar Lemoine. In de derde set pakte de Amerikaanse, de nummer 48 van de wereld, een break in de tweede game en die tegenslag kwam Lemoine niet te boven: 1-6.

Door haar goede prestaties in het kwalificatietoernooi mag Lemoine wel terugkijken op een goede week in Parijs. De Woerdense is nu de nummer 162 van de wereld en zal gaan stijgen door haar prestaties in Parijs.

In totaal kwamen er maandag drie Nederlandse speelsters in actie. Kiki Bertens, die vorig jaar de laatste vier haalde, versloeg de Australische Ajla Tomljanovic in drie sets: 4-6, 6-1 en 6-1.