Haase is nog niet bezig met mogelijke tegenstander Nadal

"Ik was zeker blij met mijn eigen niveau. Als ik streng ben had ik alleen een beetje concentratieverlies op het einde, maar verder mag ik niet klagen", aldus Haase na afloop van zijn zege in drie sets (6-2, 6-3 en 6-1).

De Hagenaar kende zijn 18-jarige tegenstander uit Australië nauwelijks. "Ik had op Youtube twee wedstrijden van hem opgezocht en ik heb ook met een paar collega’s even over hem gesproken. Dan heb je de belangrijke informatie."

Hij wist daardoor onder meer wel dat De Minaur, nummer 240 van de wereld, niet graag op gravel speelt. "Ik denk dat het op hardcourt een hele andere wedstrijd was geworden. Ook als ik minder goed had geserveerd, had ik het zeker moeilijker gehad."

Haase had naar eigen zeggen weinig last van de zengende hitte in Parijs, waar het zondag de hele dag ruim boven de 30 graden was. "Het is een kwestie van goed voorbereiden, onder andere door veel te drinken. Het is zwaar, maar ik kan er goed tegen."

Nadal

De Nederlander mag zich nu waarschijnlijk gaan voorbereiden op een treffen met Rafael Nadal, woensdag op één van de grote banen op Roland Garros. Daarvoor moet Nadal maandag nog wel zijn eerste ronde-partij tegen Benoit Paire winnend afsluiten.

"Ik heb er nog helemaal niet aan gedacht dat Nadal mogelijk mijn volgende tegenstander is. Ik was alleen maar met deze wedstrijd bezig. Nu ben ik er ook nog niet mee bezig, want hij moet nog spelen. Je weet nooit wat er gebeurt."

Enige man

Haase is dit jaar de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van Roland Garros, een trend die al langer zichtbaar is. "Ik ben hier voor mezelf om te winnen en dat heb ik ook gedaan. Wat de rest van het Nederlandse tennis doet daar denk ik nu niet aan."

De 30-jarige Hagenaar erkent wel dat het niet goed gaat met het Nederlandse mannentennis. "Dat weten we al langer. Het is niks anders dan de afgelopen jaren. Het enige verschil nu is dat van de jongens die we hadden, Igor Sijsling en Thiemo de Bakker kampen met blessures en Thomas Schoorel en Jesse Huta Galung gestopt zijn."