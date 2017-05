Haase bereikt eenvoudig tweede ronde Roland Garros

In de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs speelt Haase waarschijnlijk Rafael Nadal. De negenvoudig winnaar van Roland Garros speelt maandag zijn partij in de eerste ronde tegen de Fransman Benoit Paire.

De met een wildcard toegelaten De Minaur liet bij vlagen zien over talent te beschikken, maar presteerde niet constant genoeg om het Haase moeilijk te maken.

De Nederlandse nummer 46 van de wereld begon sterk aan de partij op baan 14 in het snikhete Parijs. Haase plaatste een vroege break en profiteerde bij 5-2 nog een keer van matig serveren van De Minaur: 1-0 in sets.

Hewitt

Onder toeziend oog van de Australische Davis Cup-captain Lleyton Hewitt probeerde debutant De Minaur het tij te keren in de tweede set.

De mondiale nummer 234 wist bij te blijven tot 2-2, maar moest toen opnieuw zijn opslagbeurt inleveren. Haase behield zijn voorsprong en bracht de stand op 2-0 in sets.

Een vergelijkbaar scenario speelde zich af in de derde set. Haase ging vroeg door de service van De Minaur en was heer en meester in de rally's. Hij benutte na ruim anderhalf uur spelen zijn derde wedstrijdpunt met een ace.