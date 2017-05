Van Lottum: 'Ik zie Haase niet pieken op een Grand Slam zoals Bertens'

"Robin is een hele constante speler, die het moet hebben van zijn resultaten gedurende het jaar", aldus Van Lottum tegenover NUsport.

"Maar hij heeft wat mij betreft niet de kwaliteiten om op zo’n groot toernooi bij de beste 32 spelers te horen."

"Het heeft denk ik puur met kwaliteit te maken. Mentaal, fysiek en tennistechnisch: uiteindelijk is hij de mindere van een aantal grote spelers. Hij zegt zelf ook: Ik ben geen Federer. In een best-of-five wordt het alleen maar moeilijker voor hem. Ik zie hem niet pieken zoals Bertens vorig jaar in Parijs."

Eerste ronde

Haase speelt aan het eind van de middag op baan 14 tegen de 18-jarige wildcardspeler Alex de Minaur uit Australië.

"Dat is een prima loting. De Minaur is een talent, maar staat wel buiten de top200. Er zijn genoeg lastige eerste rondes te bedenken. Ik denk dat Robin constant genoeg is om geen fout te maken vandaag."

Van Lottum, die in 1999 de nummer 62 van de wereld was, prijst de 30-jarige Hagenaar uitdrukkelijk, omdat hij dit seizoen na onder meer een halve finaleplek in Dubai weer in de top vijftig staat. "Het is ontzettend knap hoe hij is teruggekomen, na alle ellende van vorig jaar. Dat gaat een topsporter niet in de koude kleren zitten."

Nadal

Mocht Haase zondag de eerste ronde winnen, dan staat waarschijnlijk in de tweede ronde een ontmoeting met Rafael Nadal op het programma. Van Lottum: "Ik zou het al knap vinden als hij dan een set wint. Dit is Nadals toernooi, zijn ondergrond. Hij wil zijn verloren finale van de Australian Open wegpoetsen. Ik zie Robin weinig beginnen tegen hem."

"Dat wil niet zeggen dat ik Nadal de uitgesproken favoriet vind voor Roland Garros. Die gekke Djokovic zou ook zomaar weer boven kunnen drijven. Hij miste de laatste maanden wat vertrouwen, maar met zijn nieuwe coach Agassi en wat hernieuwde energie zie ik hem ook het toernooi winnen."

Het hoofdtoernooi van Roland Garros is van zondag 28 mei tot en met zondag 11 juni. Bij de mannen verdedigt Novak Djokovic zijn titel, het vrouwentoernooi werd vorig jaar gewonnen door Garbine Muguruza.

Haase is zondag de enige Nederlander die in actie komt in het enkelspel. Op maandag spelen Kiki Bertens, Richel Hogenkamp en Quirine Lemoine hun eerste partij.