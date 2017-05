Bertens prolongeert titel bij WTA-toernooi van Neurenberg

In de finale versloeg Bertens de Tsjechische Barbora Krejcikova in twee sets: 6-2 en 6-1. Vorig jaar stoomde ze na haar winst in de Duitse stad door tot de halve finales op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat zondag begint.

Bertens kwam geen moment in de problemen tegen Krejcikova, die via het kwalificatietoernooi tot het hoofdschema was doorgedrongen.

De Nederlandse deelde bij 3-2 de eerste klap uit en sloeg bij 5-2 opnieuw toe op de service van de mondiale nummer 254.

Gedecideerd

In de tweede set was het spelbeeld nagenoeg hetzelfde. Dit keer plaatste Bertens bij 2-1 een break, waarna het verzet van Krejcikova definitief was gebroken en Bertens bij 5-1 het op eigen opslag gedecideerd afmaakte.

De nummer negentien van de wereld, die eerder in 2012 het WTA-toernooi van het Marokkaanse Fez won, kende een uitstekende week in Neurenberg. Ze zegevierde vrij overtuigend tegen achtereenvolgens Katharina Gerlach, Annika Beck, Alison Riske en Misaki Doi, die vrijdag in de halve finale geblesseerd moest opgeven.

Bertens begint op Roland Garros met een partij tegen de Kroatische Ajla Tomljanovic.