Hogenkamp overtuigend naar hoofdtoernooi Roland Garros

Hogenkamp opende ijzersterk tegen de Britse en trok de eerste negen games naar zich toe. Daarna kwam Watson nog terug tot 3-3 in de tweede set, maar vervolgens won Hogenkamp weer drie games op rij.

Hogenkamp (25) maakt haar debuut op het hoofdtoernooi van Roland Garros. Aan alle overige Grand Slams nam ze al wel eenmaal deel, met een tweede ronde op Wimbledon en de US Open als beste prestaties.

Later op vrijdag zal er nog een Nederlandse zich plaatsen voor het hoofdtoernooi van het graveltoernooi in Parijs. Arantxa Rus en Quirine Lemoine nemen het namelijk tegen elkaar op in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi.

Bertens

Vrijdagmiddag werd geloot voor het hoofdtoernooi. Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

De in Kroatië geboren Tomljanovic was het grootste deel van 2016 uitgeschakeld vanwege een schouderblessure, maar mag dankzij een beschermde ranking van 107 toch meedoen aan het hoofdtoernooi in Parijs.

Robin Haase speelt in de openingsronde tegen de 18-jarige Australiër Alex de Minaur. In de tweede ronde staat hij mogelijk tegenover Rafael Nadal.

De eerste wedstrijden van het graveltoernooi worden op zondag gespeeld.