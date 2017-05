Bertens ten koste van Beck naar kwartfinales in Neurenberg

Beide speelsters hadden moeite om hun opslagbeurten te winnen in de eerste set. Bertens leverde drie keer haar servicebeurt in, maar wist vier breaks te plaatsen. Dat was genoeg voor setwinst.

De Duitse Beck had in de tweede set weinig meer in te brengen tegen Bertens. De mondiale nummer 19 verloor nog slechts twee games. Na een partij van ruim anderhalf uur benutte ze haar eerste wedstrijdpunt.

Bertens, als eerste geplaatst in Neurenberg, treft in de kwartfinales Alison Riske. De Amerikaanse won van Kirsten Flipkens uit België.

Goede vorm

De 25-jarige Bertens steekt in goede vorm. De pupil van coach Raemon Sluiter bereikte afgelopen week op het gravel in Rome de halve finales.

Het toernooi in Neurenberg is de laatste test voor Roland Garros, het Franse Grand Slam-toernooi waarin de Wateringse vorig jaar stuntte met het bereiken van de halve eindstrijd.