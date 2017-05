Deelname Halep aan Roland Garros in gevaar door enkelblessure

Halep liep de blessure op in de finale van het WTA-toernooi van Rome, die ze in drie sets verloor van de Oekraïense Elina Svitolina.

Ze ging in de eerste set van die partij onderuit. "De MRI-scan laat een scheurtje in de gewrichtsband. Ik blijf hopen op deelname in Parijs en zal alles doen om dat mogelijk te maken."

"De dokters zeggen nu dat het fiftyfifty is op dit moment. Ik voel me al beter dan zondag", aldus Halep in een verklaring.

Halep geldt als een van de belangrijkste kanshebbers op de titel bij het tweede Grand Slam-titel van het jaar.