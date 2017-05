Vooruitblik Roland Garros: 'Haase en Bertens kunnen vrijuit spelen'

De Serviër Novak Djokovic en de Spaanse Garbiñe Muguruza zijn de titelverdedigers. Het prijzengeld voor de winnaars in het enkelspel bedraagt zowel bij de mannen als de vrouwen ruim twee miljoen euro.

In het mannenschema zal de naam van Roger Federer ontbreken. De Zwitser slaat, met het oog op zijn fitheid en verdere carrière, het gravelseizoen over. Bij de dames is Serena Williams er niet bij vanwege haar zwangerschap. Bij afwezigheid van deze twee grootheden zullen velen zich kansrijk achten voor de titel.

Favorieten

In het mannentoernooi is negenvoudig winnaar Rafael Nadal is de absolute topfavoriet. De Spanjaard pakte dit seizoen drie titels op gravel en verloor slechts één partij op het gemalen baksteen. Titelverdediger Novak Djokovic en nummer één op de wereldranglijst Andy Murray gelden als zijn voornaamste uitdagers.

Bij de vrouwen lijkt Simona Halep het beste in vorm, maar de Roemeense kampt met een enkelblessure, waardoor haar deelname onzeker is. Nummer één van de wereld Angelique Kerber en titelverdedigster Garbine Muguruza zullen op hun kans loeren.

Nederlanders

Robin Haase is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi. Op Roland Garros kwam de huidige nummer 46 van de wereld nooit verder dan de tweede ronde. Haase neemt het in de eerste ronde op tegen het Australische talent Alex de Minaur. In de tweede ronde kan hij Rafael Nadal treffen.

Kiki Bertens reikte vorig jaar tot de halve finales, haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi ooit. Bertens is in Parijs als negentiende geplaatst en speelt haar eerste partij tegen de Australische Ajla Tomljanovic. In de derde ronde kan ze mogelijk op Caroline Wozniacki stuiten.

Naast Bertens komen Richel Hogenkamp en Quirine Lemoine uit in het vrouwentoernooi. Beide speelsters plaatsten zich via het kwalificatietoernooi en maken hun debuut in Parijs. Voor Lemoine is het zelfs haar eerste Grand Slam-toernooii uit haar loopbaan.

Kenner

Tijdens zijn actieve carrière pakte Paul Haarhuis driemaal de dubbelspeltitel op Roland Garros. Tegenwoordig is de 51-jarige Haarhuis captain van zowel het Nederlandse Fed Cup-team als het Davis Cup-team. Hoe kijkt hij vooruit op het belangrijkste graveltoernooi?

"Bij de vrouwen is Simona Halep het best in vorm op gravel, maar we moeten afwachten hoe het met haar blessure zit. Van Angelique Kerber mogen we ook een goed resultaat verwachten, maar die is wat wisselvallig. Ze heeft zich de nummer één-positie nog niet helemaal eigen gemaakt."

"We moeten niet verwachten dat Kiki Bertens haar prestaties van vorig jaar zomaar even herhaalt, maar het is absoluut mogelijk. Ze is uitstekend op dreef de laatste tijd en heeft na vorig jaar de ervaring van een halve finale in een Grand Slam. Als ze vrijuit kan spelen, en dat kan ze, dan is Kiki tot veel in staat."

"Bij de mannen is Rafael Nadal absoluut de favoriet, maar ik dicht Djokovic net zo veel kans toe. We weten natuurlijk allemaal dat gravel de favoriete ondergrond van Nadal is, en gezien zijn resultaten is hij in vorm. Andy Murray en Stan Wawrinka zijn niet meer dan outsiders."

"Dat we in het mannentoernooi alleen Robin Haase hebben is echt veel te mager. Robin is er echter niet mee bezig dat hij de enige Nederlander is, die focust zich op zijn eigen spel. Hij speelt een mooi seizoen tot nu toe, ook hij moet gewoon vrijuit spelen en zijn niveau doortrekken. Hij kan veel vertrouwen halen uit zijn goede spel de laatste tijd."

"Het is ongelooflijk jammer dat Roger Federer en Serena Williams er niet bij zijn. Federer zal wel een goede reden hebben en waken voor overbelasting, maar het verbaast me enorm dat hij het hele gravelseizoen overslaat. De afwezigheid van Williams is meer te begrijpen, maar ik vraag me af of zij na haar zwangerschap nog de motivatie kan opbrengen om terug te keren op het hoogste niveau."

Titelverdedigers:

Heren enkelspel: Novak Djokovic (Ser)

Dames enkelspel: Garbiñe Muguruza (Spa)

Heren dubbelspel: Feliciano Lopez (Spa)/Marc Lopez (Spa)

Dames dubbelspel: Caroline Garcia (Fra)/Kristina Mladenovic (Fra)

Gemengd dubbelspel: Martina Hingis (Zwi)/Leander Paes (Ind)