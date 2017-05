Hogenkamp bereikt tweede kwalificatieronde Roland Garros

De als vierde geplaatste Hogenkamp ontdeed zich in haar eerste partij op het gravel in Parijs met 6-3 en 6-4 van de Japanse Akiko Omae. Ze speelt in de tweede ronde tegen de Française Jessika Ponchet.

Hogenkamp kwam in vorm naar Roland Garros. Ze won zondag in het Franse Saint-Gaudens haar tweede ITF-toernooi op rij. Drie weken daarvoor was ze succesvol in Tunis.

Burger ontbreekt in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze verloor dinsdag in de eerste ronde met duidelijke cijfers van Viktoria Kamenskaya uit Rusland: 4-6 en 2-6.

Burger werd ook vorig jaar in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Toen wist ze daarin nog wel de eerste ronde te overleven. Burger staat 151e op de wereldranglijst, Kamenskaya is de nummer 211.

Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine en Arantxa Rus zijn de overige drie Nederlandse speelsters die via de kwalificaties het hoofdschema hopen te halen. Alleen Kiki Bertens is al zeker van het hoofdtoernooi.

Sijsling

Bij de mannen moest Sijsling opgeven in zijn partij in de eerste kwalificatieronde. De Amsterdammer staakte de strijd tegen de Slowaak Jozef Kovalik na de eerste set, die hij met 6-4 had verloren.

De reden van zijn opgave is nog niet duidelijk. Sijsling is door blessureleed ver weggezakt. Hij staat inmiddels op de driehonderdste plek van de wereldranglijst.

Sijsling maakte eind februari zijn rentree in een challenger in het Poolse Wroclaw na een afwezigheid van zes maanden. Eerst hinderde een slepende handblessure hem, daarna onderging hij in november een operatie aan zijn linkerknie. In Polen raakte hij opnieuw geblesseerd, deze keer aan zijn schouder.

De Noord-Hollander strandde vorig jaar in de laatste ronde van de kwalificaties van het Parijse Grand Slam-toernooi, maar stroomde als 'lucky loser' alsnog door naar het hoofdschema.

Sijsling bereikte door winst op de Roemeen Adrian Ungur de tweede ronde, waarin hij moest buigen voor Nick Kyrgios uit Australië.