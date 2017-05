Djokovic op Roland Garros bijgestaan door coach Agassi

De Servische nummer twee van de wereld maakte het nieuws zondag na afloop van zijn verloren finale tegen Alexander Zverev op het Masterstoernooi van Rome zelf wereldkundig.

"Andre is iemand waar ik ongelooflijk veel respect voor heb", zei de 29-jarige Djokovic. "We zien wel hoe het loopt. Hij zal op Roland Garros niet het hele toernooi blijven."

Djokovic nam eind vorig jaar afscheid van zijn trainer Boris Becker en zette begin deze maand zelfs zijn gehele staf op straat. Daar maakte ook Marian Vajda, met wie hij elf jaar samenwerkte, deel van uit.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar is aan een uiterst moeizaam seizoen bezig. Hij was vooralsnog alleen de sterkste op het ATP-toernooi van Doha.

Geruchten

De samenwerking tussen Djokovic en Agassi komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen weken waren er al geruchten over de terugkeer van de 47-jarige Amerikaan in de sport. Het tweetal gaat na Roland Garros om de tafel om te bepalen of ze verder met elkaar gaan.

Agassi kende een rijke loopbaan als tennisser. Hij is voormalig nummer één van de wereld en won acht Grand Slams, waarvan vier keer de Australian Open. Bovendien won hij net als Djokovic alle Grand Slam-toernooien minimaal één keer en veroverde hij in 1996 olympisch goud in Atlanta.

Djokovic verdedigt vanaf 28 mei zijn titel op Roland Garros. Hij rekende vorig jaar in de eindstrijd af met Andy Murray, de huidige mondiale nummer één.