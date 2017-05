Djokovic: 'Heb dit winnende gevoel een hele tijd gemist'

"Blij, overdonderd, gelukkig, het zijn allemaal gedachten die bij me te binnen schieten", aldus Djokovic na afloop van de halve finale op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.

De nummer twee van de wereld gunde Thiem, die na zijn overwinning op Rafael Nadal vooraf misschien wel als licht favoriet werd gezien, verrassend genoeg slechts één game (6-1 6-0).

"Dit winnende gevoel heb ik een hele tijd gemist. Vorige week speelde ik al beter in Madrid en ik heb het positieve gevoel meegenomen naar Rome."

Djokovic was in 2014 en 2015 nagenoeg onverslaanbaar, maar raakte eind vorig seizoen zijn nummer één-positie kwijt aan Andy Murray. Daarop volgde een serie vroege nederlagen, onder meer op de Australian Open en in Indian Wells en Miami.

"Ik had dit seizoen veel moeite om constant te zijn en weer in vorm te komen. Misschien heb ik één wedstrijd echt goed gespeeld, in de gewonnen finale in Doha tegen Murray. En nu speelde ik eindelijk weer eens foutloos."

Zverev

Djokovic staat in de eindstrijd tegenover toptalent Alexander Zverev, die in de halve finale verantwoordelijk was voor de uitschakeling van John Isner. Het wordt de eerste finale op Mastersniveau voor de 20-jarige Duitser.

"Ik ken Alexander al een hele tijd. Hij is een goede jongen en wordt door de hele tenniswereld gezien als de volgende ster. Hij won een paar weken geleden zijn eerste graveltitel. Ik denk dat hij heel gemotiveerd is in de finale."

Djokovic speelt in Rome zijn achtste finale en hoopt voor de vijfde keer de titel binnen te slepen. In totaal won hij in zijn loopbaan 30 Masterstoernooien.

De mannenfinale op het Foro Italico begint zondag om 16.00 uur. Daarvoor spelen Simona Halep en Elina Svitolina om de titel bij de vrouwen. Halep was op weg naar de finale te sterk voor Kiki Bertens.