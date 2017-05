Bijna foutloze Halep houdt Bertens uit finale in Rome

Bertens kon in de eerste set prima meekomen met Halep, maar na winst van de openingsset pakte de nummer vier van de wereld door: 7-5 en 6-1.

Bertens had vijf jaar geleden in Fes de enige vorige ontmoeting op gravel tegen haar leeftijdgenote Halep gewonnen, maar de Roemeense won de andere twee partijen, op gras en op hardcourt.

Halep verkeert ruim een week voor Roland Garros, het Grand Slam waar ze in 2014 verliezend finaliste was, bovendien in uitstekende vorm gezien haar toernooizege in Madrid vorige week.

De tennisster uit Constanta neemt het zondag in de finale in Rome op tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza of de Oekraïense Elina Svitolina.

Setpoints

Bertens begon zaterdag zwak aan haar partij tegen Halep, want ze verloor direct naar opslaggame 'op love'. De Wateringse kwam terug tot 2-2, maar vervolgens leverde ze haar service weer in.

De bijna foutloos spelende Halep - ze maakte in de hele partij maar negen onnodige fouten tegenover 31 voor Bertens - kreeg bij een 5-3 voorsprong liefst vijf setpoints in de servicegame van de Nederlandse, maar Bertens werkte die allemaal weg.

De nummer twintig van de wereld kwam door een break zelfs terug tot 5-5, maar daarna gaf ze de set met twee verloren games op rij toch uit handen.

Die klap kwam Bertens niet meer te boven. Halep liep in de tweede set direct uit naar een 4-0 voorsprong. Bertens pakte nog wel een game, maar op 5-1 moest ze op het eerste machtpoint van de Roemeense capituleren.

De komende weken heeft Bertens veel punten te verdedigen. Ze won vorig jaar het WTA-toernooi van Neurenberg en haalde op Roland Garros verrassend de halve finales. Het Grand Slam