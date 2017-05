WTA Rosmalen strikt Radwanska en houdt wildcard achter voor Sharapova

Radwanska is de huidige nummer negen van de wereld. De 28-jarige heeft twintig titels op haar naam, waaronder de WTA Finals van 2015.

Hunze ziet de Poolse als een aanwinst voor het Ricoh Open. "Radwanska is al zes jaar op rij door het publiek gekozen tot 'Fan Favorite' van de WTA Tour. Dat wil zeggen dat de toeschouwers haar persoonlijkheid en spel zeer waarderen. Daarom ben ik blij dat het gelukt is om haar dit jaar te halen."

De voormalig nummer twee van de wereld speelt het liefst op gras en is de grote favoriete voor de titel in Rosmalen. Haar concurrentes zijn de Française Kristina Mladenovic (veertiende op de WTA-ranking), de Amerikaanse titelverdedigster CoCo Vandeweghe (19e) en Kiki Bertens (20e).

Sharapova

"We zijn nog steeds in gesprek met Sharapova", zegt Hunze tegen NUsport. "Er ligt hier een wildcard voor haar klaar."

Eerder deze week werd bekend dat de Russin, die eind april haar rentree maakte na een schorsing wegens het schenden van de dopingregels, geen wildcard krijgt voor Roland Garros. "Toen we de eerste keer contact opnamen met de vertegenwoordigers van Sharapova, werd ons gezegd dat haar eventuele deelname afhankelijk is van haar aanwezigheid in Parijs."

"Nu daar duidelijkheid over is, zien wij volop kansen. We zijn aan het bedenken wat de beste strategie is om haar binnen te halen", aldus Hunze.

Dinsdag moest de voormalig nummer één van de wereld met een bovenbeenblessure opgeven op het WTA-toernooi in Rome. De ernst van haar kwetsuur is nog onduidelijk.

"Het is vooral de vraag of Sharapova in de week van ons toernooi wil spelen", stelt Hunze. "Als ze in die week gaat spelen, dan denk ik dat ze voor Rosmalen kiest."

Het WTA- en ATP-toernooi van Rosmalen wordt van 12 tot en met 18 juni gehouden. Aan het mannentoernooi doen onder anderen Marin Cilic, David Goffin, Juan Martin del Potro en Robin Haase mee.