Bertens overtuigend naar achtste finales in Rome

De als vijftiende geplaatste Bertens had het alleen in de eerste set lastig met Bellis. Na een uur en tien minuten stond er 6-4 en 6-0 op het scorebord.

De 18-jarige Bellis, de nummer 53 van de wereld, had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in Rome. De Amerikaanse hield in de eerste set tot 4-4 gelijke tred met Bertens, maar bij een 4-5 achterstand leverde ze na een lange game haar opslag en de set in.

In de tweede set pakte Bertens direct door op het Italiaanse gravel. De nummer twintig van de wereld verloor nog maar elf punten en sloeg op haar eerste matchpoint toe.

De 25-jarige Wateringse had op het Foro Italico vooral haar eerste opslag als wapen. Bertens sloeg dertig keer haar eerste service binnen de lijnen en slechts in drie gevallen ging het punt vervolgens naar Bellis.

Cibulkova

Bertens, die vorig jaar in Rome strandde in de eerste ronde, neemt het nu in de derde ronde op tegen de als vierde geplaatste Dominika Cibulkova uit Slowakije of de Russische Ekaterina Makarova.

Het zijn belangrijke weken voor Bertens, want volgende week wacht het WTA-toernooi van Neurenberg, waar ze titelverdedigster is, en de week daarna Roland Garros.

In 2016 vierde Bertens op het Grand Slam-toernooi in Parijs haar internationale doorbraak. Ze haalde de halve finales, waarin ze verloor van Serena Williams.