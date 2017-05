WTA hekelt besluit Roland Garros om Sharapova geen wildcard te geven

"Ik ben het niet eens met de reden die de FFT (de Franse tennisbond, red.) heeft aangedragen voor zijn beslissing over Maria Sharapova", stelt Simon woensdag in een verklaring van de WTA.

"Ze heeft voldaan aan de straf die haar is opgelegd door het CAS. Er is geen enkele reden haar op basis van deze dopingzaak nogmaals te straffen."

De FFT maakte dinsdag bekend dat tweevoudig winnares Sharapova geen wildcard krijgt voor Roland Garros. Voorzitter Bernard Giudicelli Ferrandini van de bond zei dat hij met dat besluit de sport wil "beschermen".

"We kunnen wildcards geven bij een terugkeer van een blessure, maar niet bij een terugkeer na een dopingschorsing", aldus Giudicelli Ferrandini. "Ik vind het heel vervelend voor Maria en haar fans, maar het is mijn verantwoordelijkheid om de hoge standaard van de sport te beschermen."

Ticket

De 30-jarige Sharapova is momenteel de nummer 211 van de wereld, waardoor ze geen aanspraak maakt op een direct ticket of een plek in het kwalificatietoernooi voor de Grand Slam die op 28 mei van start gaan in Parijs.

De Russische keerde vorige maand terug op de baan nadat ze vijftien maanden moest toekijken vanwege het overtreden van de dopingregels. Ze kreeg tot ongenoegen van velen in de tenniswereld wél wildcards voor de WTA-toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome.

Sharapova moest dinsdag, een paar uur na het nieuws dat ze geen wildcard krijgt voor Roland Garros, opgeven in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rome.

"Het spijt me dat ik moest opgeven met een blessure aan mijn linkerdijbeen", zei Sharapova, die dinsdag niet inging op het nieuws uit Parijs. "Ik zal alle nodige onderzoeken ondergaan om er zeker van te zijn dat het niets ernstigs is."

De vijfvoudig Grand Slam-winnares krijgt op 20 juni te horen of ze wel een wildcard krijgt voor Wimbledon, dat drie weken na Roland Garros van start gaat. Sharapova is door haar zege deze week in de eerste ronde in Rome al zeker van een plek in het kwalificatietoernooi in Londen.