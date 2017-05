Murray denkt ondanks slecht gravelseizoen dat hij Roland Garros kan winnen

Het gravelseizoen verloopt voor Murray vooralsnog tegenvallend. Dinsdag sneuvelde de titelverdediger al in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rome tegen de Italiaan Fabio Fognini en ook in Monte Carlo (achtste finale), Barcelona (halve finale) en Madrid (achtste finale) werd hij voortijdig uitgeschakeld.

"Ik voel me al wat beter dan tijdens het vorige toernooi, maar het is duidelijk dat ik nog lang niet in de buurt ben van de vorm die ik graag zou hebben", zei Murray na zijn 6-2 en 6-4 nederlaag.

Murray maakt zich geen grote zorgen over Roland Garros, dat eind deze maand begint. "In het verleden heb ik erg goed gespeeld op gravel. Ik zie geen reden waarom dat dit jaar niet zou lukken. Als ik een paar dingen kan verbeteren, heb ik een kans om Roland Garros te winnen."

"Ik weet dat er veel mensen zijn die na de afgelopen weken denken dat ik niets zal presteren in Parijs", stelt Murray. "Maar ik weet dat ik dat wel kan. Maar het wordt zeker niet makkelijk."

Hard werken

De Schot richt zich na zijn vroege uitschakeling in Rome op het Grand Slam-toernooi in de Franse hoofdstad. "Ik ga hard werken de komende tien dagen en me erg goed voorbereiden. Het gaat zwaar worden, maar ik denk dat ik het daar goed kan doen", stelde hij.

Fognini speelt in de derde ronde in Rome tegen Viktor Troicki of Alexander Zverev, al zouden privéomstandigheden voor een vroegtijdig einde van zijn toernooi kunnen zorgen.

Zijn vrouw Flavia Pennetta, de winnares van de US Open in 2015, kan elk moment bevallen van hun eerste kind. "De kans bestaat dat ik me plotseling ga terugtrekken op dit toernooi, dus ik geniet zoveel mogelijk van mijn zege op Murray", zei Fognini.