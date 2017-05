Fognini verrast titelverdediger Murray, Sharapova geeft op in Rome

Titelverdediger Murray moest na twee sets en iets meer dan anderhalf uur het hoofd buigen voor Fognini. De Italiaanse nummer 29 van de wereld won in 6-2 en 6-4.

Na zes ontmoetingen is de onderlinge balans tussen Murray en Fognini precies in evenwicht. Zowel de Schot als Italiaan won drie keer. Hun laatste partij was afgelopen zomer in de achtste finales van de Spelen, die uiteraard werd gewonnen door de Britse olympisch kampioen.

Wereldranglijstaanvoerder Murray heeft zijn topvorm van vorig jaar in 2017 echter nog niet te pakken. Hij sneuvelde de laatste maanden al in een vroegtijdig stadium in Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona en Madrid.

Djokovic verzekerde zich dinsdag wel van een plekje in de achtste finales. De Servische nummer twee van de wereld rekende in de tweede ronde in twee sets af met de Brit Aljaz Bedene: 7-6 (2) en 6-2.

Zijn volgende opponent op het Italiaanse gravel is de Spanjaard Pablo Carreno Busta of diens landgenoot Roberto Bautista Agut. Djokovic veroverde twee jaar geleden zijn vierde en vooralsnog laatste titel in Rome.

Sharapova

Bij de vrouwen gaf Maria Sharapova in haar tweederondepartij op tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni. De 30-jarige Russin had te veel last van een dijbeenblessure en staakte de strijd tijdens de derde set.

Nadat ze de eerste set met 6-4 afstond aan Lucic-Baroni herstelde Sharapova zich in het tweede bedrijf met 6-3. In de beslissende set liet ze zich nog wel behandelen aan haar blessure, maar bij een stand van 2-1 in haar oordeel voelde ze zich genoodzaakt op te geven.

Sharapova kreeg dinsdag ook al slecht nieuws van de organisatie van Roland Garros. Ze zal vanwege haar dopingschorsing geen wildcard ontvangen voor het GrandSlam-toernooi in Parijs.

Eerder op de dag bereikte Kiki Bertens met de nodige moeite de tweede ronde in Rome. De Nederlandse was in drie sets (2-6, 6-2 en 6-1) te sterk voor Monica Niculescu.