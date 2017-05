Tweevoudig winnares Sharapova krijgt geen wildcard voor Roland Garros

De 30-jarige Sharapova maakte als nummer 211 van de wereld geen aanspraak op een ticket en wordt ook niet met een 'vrijkaart' toegelaten tot het prestigieuze toernooi in Parijs.

Bernard Giudicelli Ferrandini, voorzitter van de Franse tennisbond FFT, verklaart dat tweevoudig winnares Sharapova zich op basis van haar ranking toegang moet verschaffen tot het toernooi. "We kunnen wildcards geven na een blessure, maar niet na een dopingschorsing."

"Ik vind het heel lullig voor Maria en haar fans. Zij zullen allemaal teleurgesteld zijn, maar het is mijn verantwoordelijkheid om het hoge niveau en de geloofwaardigheid te waarborgen. Ze moet eerst weer grote toernooien gaan winnen."

Rentree

Sharapova keerde onlangs terug op de baan nadat ze vijftien maanden moest toekijken vanwege het overtreden van de dopingregels. Ze kreeg tot ongenoegen van velen in de tenniswereld wél wilcards voor de WTA-toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome.

Bij haar rentree in Stuttgart reikte de voormalige nummer één van de wereld direct tot de finale, waarin ze moest buigen voor de Française Kristina Mladenovic. In Madrid was de tweede ronde het eindstation en ze overleefde de eerste ronde in Rome.

Wimbledon

Door haar gewonnen partij tegen de Amerikaanse Christina McHale op het Italiaanse gravel verzamelde Sharapova genoeg punten voor de WTA-ranglijst om een plekje in het kwalificatietoernooi van Wimbledon af te dwingen. Die punten tellen echter nog niet mee voor Roland Garros.

Sharapova won het Franse toernooi twee keer. In 2012 versloeg ze de Italiaanse Sara Errani in de finale en twee jaar later rekende ze af met de Roemeense Simona Halep. In totaal won de Russin vijf Grand Slams.