Bertens knokt zich naar tweede ronde, Sharapova geeft op in Rome

Vorig jaar vloog Bertens er in Rome al in de eerste ronde uit. In de tweede ronde treft ze de 18-jarige Amerikaanse qualifier Catherine Bellis, die in twee sets te sterk was voor Misaki Doi uit Japan.

Het zijn belangrijke weken voor de 25-jarige Bertens, want hierna wacht het WTA-toernooi van Neurenberg, waar ze titelverdedigster is, en Roland Garros.

In 2016 vierde Bertens op het Grand Slam-toernooi in Parijs haar internationale doorbraak. Ze haalde de halve finales, waarin ze verloor van Serena Williams.

Moeizaam

Op het gravel van Rome liet Bertens dinsdag in de tweede en derde set zien dat ze in vorm komt voor Roland Garros. In de eerste set was de 29-jarige Niculescu nog sterker, mede door zwak spel van de Nederlandse nummer twintig van de wereldranglijst.

Bertens werd in het eerste bedrijf meteen gebroken door de Roemeense. Ze knokte zich terug tot 2-2, maar daarna won Niculescu vier games op rij (2-6).

In de tweede set begon Bertens opnieuw moeizaam. Ze overleefde meerdere breakpoints in de openingsgame, maar daarna stelde de Wateringse orde op zaken. Niculescu, de nummer 48 van de wereld, had geen antwoord meer op de goede slagen van Bertens, die de set met 6-2 won.

De laatste set was de beste van Bertens. Ze brak Niculescu meteen op love en kwam daarna niet meer in de problemen (6-1), waardoor ze zich mag gaan opmaken voor de tweede ronde in de Italiaanse hoofdstad.

Sharapova

Maria Sharapova gaf in haar tweederondepartij op tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni. De 30-jarige Russin had te veel last van een dijbeenblessure en staakte de strijd tijdens de derde set.

Nadat ze de eerste set met 6-4 afstond aan Lucic-Baroni herstelde Sharapova zich in het tweede bedrijf met 6-3. In de beslissende set liet ze zich nog wel behandelen aan haar blessure, maar bij een stand van 2-1 in haar oordeel voelde ze zich genoodzaakt op te geven.

Sharapova kreeg dinsdag ook al slecht nieuws van de organisatie van Roland Garros. Ze zal vanwege haar dopingschorsing geen wildcard ontvangen voor het GrandSlam-toernooi in Parijs.

Djokovic

Bij de mannen verzekerde Novak Djokovic zich van een plekje in de achtste finales. De Servische nummer twee van de wereld rekende in twee sets af met de Brit Aljaz Bedene: 7-6 (2) en 6-2. Zijn volgende opponent op het Italiaanse gravel is de Spanjaard Pablo Carreno Busta of diens landgenoot Roberto Bautista Agut.

Djokovic veroverde twee jaar geleden zijn vijfde en vooralsnog laatste titel in Rome. De huidige titelverdediger Andy Murray speelt later op dinsdag nog tegen 'thuisspeler' Fabio Fognini.