Sharapova na zege in Rome zeker van kwalificatie Wimbledon

Sharapova, net teruggekeerd van een vijftien maanden durende dopingschorsing, versloeg de Amerikaanse Christina McHale met 6-4 en 6-2.

Sharapova stijgt door de winst in Rome verder op de wereldranglijst. De vijfvoudig Grand Slam-winnares staat nu nog op de 211e plaats en klimt nu zeker naar een plek rond de 170. Voor een plaats in de kwalificaties is een plek bij de eerste 200 nodig.

Als Sharapova in Rome de halve eindstrijd bereikt, is ze naar alle waarschijnlijkheid zeker van een plaats in het hoofdtoernooi van Wimbledon en zou ze zelfs geen kwalificatietoernooi hoeven te spelen. Ze won het Engelse grastoernooi in 2004.

Wereldranglijst

Voor het opmaken van het kwalificatie- en hoofdschema van Wimbledon wordt de wereldranglijst van maandag 22 mei aangehouden.

Sharapova hoort dinsdag of ze een wildcard krijgt voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi waarvan het hoofdtoernooi volgende week zondag begint.