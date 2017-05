Nadal: 'Overwinning op Djokovic betekent veel voor me'

"Het is waar dat Novak niet geweldig speelde. Zelf voelde ik me heel goed, vooral de eerste set, waarin alles lukte. Ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt", aldus Nadal na afloop van de halve finalepartij, die hij met 6-2 en 6-4 won.

De Spanjaard moest in de seizoenen 2015 en 2016 telkens zijn meerdere erkennen in de Serviër. Het lukte hem in zeven ontmoetingen zelfs niet om ook maar een set te pakken van Djokovic, die dit jaar in een grote vormdip zit.

"Novak speelde de laatste jaren echt ongelofelijk", zegt Nadal over die ontmoetingen. "De laatste twee keer, in Indian Wells en Rome, had ik wel weer het gevoel dat ik dichterbij kwam. Deze overwinning betektn veel voor me."

Djokovic leidt in onderlinge ontmoetingen nog wel met 26-24. Beide mannen speelden hun eerste wedstrijd tegen elkaar op Roland Garros in 2006, toen Nadal de sterkste was en voor het tweede jaar de titel opeiste in Parijs.

Seizoensranglijst

Voor Nadal, op dit moment de nummer vijf van de wereld, betekent zijn finaleplek in Madrid alweer de zesde van het seizoen. De winnaar van de toernooien in Monte Carlo en Barcelona gaat dan ook aan de leiding in de seizoensranglijst.

"Ik maak een geweldige start van het seizoen door. Ik probeer van elke dag te genieten. De gravelperiode is natuurlijk altijd heel belangrijk voor me."

Nadal, die nu 14 wedstrijden ongeslagen is, speelt zondag de finale tegen Dominic Thiem, alvorens hij afreist naar het Masterstoernooi in Rome. Daarna maakt hij op Ronald Garros jacht op zijn tiende titel.