Viervoudig winnaar Nadal naar halve finales in Madrid

Nadal, die het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad vier keer won, was zijn opponent in twee sets de baas. In twee uur stond er 7-6 (3) en 6-2 op het scorebord.

De als vierde geplaatste Spanjaard had het vooral in de eerste set lastig met de als negende gerangschikte Goffin. Beide spelers behielden hun service, waarna Nadal in de tiebreak toesloeg. In de tweede set maakte hij vervolgens het verschil.

De 30-jarige Nadal won het toernooi in Madrid in 2005, 2010, 2013 en 2014. In 2009, 2011 en 2015 verloor hij de finale. Dit seizoen is hij nog ongeslagen op gravel. Hij won de toernooien van Monte Carlo en Barcelona.

Djokovic

Voor een plaats in de eindstrijd neemt Nadal het op tegen de als tweede geplaatste Novak Djokovic, die niet in actie hoefde te komen tegen Kei Nishikori.

De andere halve finale gaat tussen de ongeplaatste Uruguayaan Pablo Cuevas en de winnaar van de partij tussen Dominic Thiem en Borna Coric, die in de derde ronde de als eerste geplaatste Andy Murray de baas was.