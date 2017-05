Bertens strandt in kwartfinales van WTA-toernooi in Madrid

De partij duurde een uur en een kwartier. De 27-jarige Sevastova, die als nummer 22 van de wereld drie plaatsen lager staat dan de twee jaar jongere Bertens, treft nu in de halve eindstrijd de als derde geplaatste Simona Halep.

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op, maar bij 3-4 leverde Bertens haar service in. De Wateringse deed dat ook in de eerste game van de tweede set en die achterstand wist ze tegen een sterk spelende Sevastova niet meer goed te maken.

Bertens bereidt zich voor op Roland Garros, waar ze vorig jaar imponeerde met een plek in de halve finale. Voorafgaand aan het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat op zondag 28 mei begint, speelt ze nog op het WTA-toernooi in Rome.

Eerder dit gravelseizoen reikte Bertens in Bogota eveneens tot de kwartfinales. Verder kwam ze in Charleston tot de derde ronde en ging ze in Stuttgart in de eerste ronde onderuit tegen Svetlana Kuznetsova.

Djokovic

Bij de mannen bereikte Novak Djokovic de kwartfinales van het Masterstoernooi in Madrid. De nummer twee van de wereld versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez met 6-4 en 7-5.

Bij de laatste acht moet Djokovic, die zijn titel verdedigt in Madrid, het opnemen tegen Kei Nishikori. De Japanner rekende eerder op donderdag af met de Spanjaard David Ferrer: 6-4 en 6-3.

Later op de dag komen onder anderen Andy Murray en Rafael Nadal nog in actie in de derde ronde. Murray treft de Kroaat Borna Coric en Nadal speelt tegen Nick Kyrgios uit Australië.