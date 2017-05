'Bertens komt op gravel van Madrid weer in de buurt van topvorm'

Bertens, die momenteel de nummer negentien van de wereld is en daarmee haar hoogste positie ooit bezet, bereikte woensdag de kwartfinales in Madrid door de Roemeense Irina-Camelia Begu te verslaan.

"Als je puur naar het resultaat in Madrid kijkt, dan komt ze wel in de buurt van haar vorm van vorig jaar", zegt de 39-jarige Sluiter donderdag in gesprek met de NOS.

"Madrid is één van de grote WTA-toernooien waar alle speelsters naast de Grand Slams verplicht aan mee moeten doen. Als je in zo'n toernooi de kwartfinales haalt, dan ziet het er goed uit."

Sluiter ziet Bertens momenteel als één van de speelsters achter de absolute wereldtop die kan verrassen. "Op gravel schaal ik Bertens wel in die categorie in, mits ze haar top haalt. Ze kan van iedereen winnen. Flarden van haar oude vorm zie ik hier terug."

Comfortabeler

De 25-jarige Bertens kwam vorig jaar op gravel tot haar beste spel ooit. Naast haar knappe prestaties op Roland Garros won ze het toernooi van Neurenberg en reikte ze tot de finale in Gstaad.

"Feit blijft dat ze zich een stuk comfortabeler voelt als ze op een gravelbaan staan. Dan is het een kwestie van 'gewoon' een paar wedstrijdjes winnen voordat ze weer een goed gevoel krijgt", aldus Sluiter.

"Dat lukt nu in Madrid en je ziet dat het niveau weer omhoog gaat. Ze is een stuk vrijer door een aantal goede overwinningen achter elkaar."

Voor een plek in de halve finales in Madrid speelt Bertens donderdagmiddag tegen Anastasia Sevastova uit Letland, de nummer 22 van de wereld. Bertens komt later deze maand ook nog in actie op het WTA-toernooi van Rome. Roland Garros begint op zondag 28 mei.