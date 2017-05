Bertens overtuigend naar laatste acht in Madrid, Haase uitgeschakeld

Bertens, de nummer negentien van de wereldranglijst, rekende dinsdag in de tweede ronde ook al op indrukwekkende wijze af met de Zwitserse Timea Bacsinszky (6-2 en 6-2).

Haar sterke vorm in Madrid gaf ze een vervolg tegen Begu, de nummer 36 van de wereld. Bertens veroverde binnen een half uur de eerste set door optimaal gebruik te maken van haar breakkansen (6-1).

De Nederlandse kende vervolgens een valse start van de tweede set door haar servicegame te verliezen, maar herstelde zich direct tegen haar Roemeense opponente en trok de stand gelijk: 1-1.

In tegenstelling tot de eerste set bood Begu in de tweede set meer weerstand tegen Bertens, die op 4-4 nog een breakpoint overleefde. Op 6-5 maakte ze alsnog het verschil door de servicegame van Begu en daarmee ook de wedstrijd te winnen.

Roland Garros

Bertens bereidt zich in Madrid voor op Roland Garros, waar ze vorig jaar imponeerde met een plek in de halve finale. Serena Williams stond haar destijds een finaleplek in de weg. Het Grand Slam-toernooi begint op zondag 28 mei.

Eerder dit gravelseizoen reikte Bertens in Charleston tot de derde ronde, kwam ze in Bogota tot de kwartfinales en ging ze in Stuttgart in de eerste ronde onderuit tegen Svetlana Kuznetsova.

In de kwartfinales van Madrid neemt Bertens het op tegen Anastasija Sevastova, de nummer 22 van de wereld.

Haase

Haase slaagde er niet in de derde ronde van het ATP-toernooi in de Spaanse hoofdstad te bereiken. De Hagenaar verloor in twee sets van de als elfde geplaatste Tomas Berdych. Na ongeveer anderhalf uur stond er 7-6 (5) en 6-3 op het scorebord in het nadeel van Haase.

In de eerste set kon Haase de mondiale nummer veertien goed bijbenen. In de tiebreak maakte Berdych echter net het verschil. In de tweede set plaatste de Tsjech bij 2-2 een beslissende break en die voorsprong stond hij niet meer af.

De 30-jarige Haase stond in Madrid voor de vierde keer op rij in de tweede ronde van een ATP-toernooi. Eerder overleefde hij de openingsronde in Miami, Monaco en Boedapest. Ook daar strandde de huidige nummer 45 van de wereldranglijst steeds in de tweede ronde.

Twee maanden geleden bij het ATP-toernooi in Dubai was Haase nog in drie sets te sterk voor Berdych. De Tsjech neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de als zevende gerangschikte Kroaat Marin Cilic en de Duitser Alexander Zverev.

Novak Djokovic, de nummer twee van de plaatsingslijst, bereikte met de nodige moeite de derde ronde in Spanje. Hij won na twee uur en een kwartier met 6-1, 4-6 en 7-5 van de Spanjaard Nicolas Almagro.